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Світовій економіці загрожує рецесія, гірше, ніж у 2009 році, - МВФ

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 20:57
Світовій економіці загрожує рецесія, гірше, ніж у 2009 році, - МВФ
Ілюстративне фото (flickr.com/Jamille Wilson)

Прогноз по зростанню світової економіки в 2020 році є негативним

Світовій економіці загрожує "великий збиток" через пандемію коронавірусу COVID-19, який може бути навіть більше, ніж у 2009 році, і вимагатиме безпрецедентної реакції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міжнародного валютного фонду.

За словами глави МВФ Крісталіни Георгієвої, розвинені країни повинні надати більшу підтримку країнам з низьким рівнем доходу.

"Прогноз по зростанню світової економіки в 2020 році є негативним - спад буде таким же, як під час світової фінансової кризи, або ще гірше", - говорить вона.

За її словами, МВФ готовий задіяти всю кредитну ємність в 1 трлн доларів.

Нагадаємо, в світі вже понад 300 тисяч хворих коронавірусом COVID-19, пандемія прискорюється. Всього за 67 днів пандемії 100 тисяч людей заразилися, через 11 днів кількість хворих подвоїлася і всього через 4 дні стало 300 тисяч заражених.

Як повідомляло РБК-Україна, генсек ООН закликає припинити всі збройні конфлікти через коронавірус. За його словами, коронавірус SARS-CoV-2 - це загальний ворог людства, який вражає всіх. Але найбільший удар він завдає вразливим групам населення по країнам і регіонам, ослабленим війною та іншими збройними конфліктами.

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