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Україна та МВФ домовилися про нову програму співпраці

Новини » Політика     08.12.2019 - 00:12
Україна та МВФ домовилися про нову програму співпраці
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Програма розрахована на три роки

Президент України Володимир Зеленський та директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва домовилися про нову програму співпраці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зеленський наголосив, що розмова ввечері 7 грудня була конструктивною.

"Втішений, що ми знайшли повне порозуміння і наш турборежим отримав високу оцінку з боку МВФ. Вдячний парламенту, уряду та всій нашій команді за невтомну роботу заради України. Нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом має на меті пришвидшити економічне зростання, активно викорінювати корупцію та підвищити добробут кожного українця", - зазначив Зеленський.

Георгієва, зі свого боку, "високо оцінила" прогрес, якого було досягнуто за останні кілька місяців у просуванні реформ і продовженні обґрунтованої економічної політики. Також вона запевнила президента у готовності МВФ підтримати політичний план влади для макроекономічної стабільності та підняття економіки на рівень вищого, стійкого та всеосяжного зростання, серед іншого - з новою підтримкою МВФ.

"Співробітники МВФ досягли згоди з владою щодо політики підтримки нової трирічної домовленості в розмірі чотирьох мільярдів спеціальних прав запозичення (SDR) у рамках розширеного фонду МВФ", – наголосила Георгієва.

РБК-Україна писало, що 27 листопада голова Національного банку України Яків Смолій заявив, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) може повідомити новини щодо нової програми з Україною на наступному тижні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна досить близько наблизилася до досягнення домовленостей на робочому рівні про нову програму з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Він очікує прогресу вже в цьому році.

Дедлайну по досягненню домовленості про нову програму з МВФ немає, - Гончарук Місія МВФ повідомила про прогрес за підсумками візиту в Київ
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