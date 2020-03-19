Україна домовляється про дві програми з МВФ

Фото: Яків Смолій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Окрім програми розширеного фінансування на 5,5 млрд доларів Україна розраховує на екстренну підтримку МВФ

Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом за двома програми підтримки. Про це сказав голова Національного банку Яків Смолій під час зустрічі з топ-менеджерами 50 найбільших українських банків та асоціаціями, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначив Смолій, зараз активізовані перемовини з МВФ щодо нової програми розширеного фінансування.

"Також з МВФ консультуємось щодо можливого отримання Україною фінансування в межах механізмів невідкладної фінансової допомоги, які Фонд передбачив для подолання проблем країнами з низьким рівнем доходів та економік, які розвиваються та найбільше страждають від ефекту епідемії коронавірусу", - сказав він.

За його словами, результати переговорів будуть найближчими тижнями.

Як повідомляло РБК-Україна, 16 березня президент України Володимир Зеленський звернувся за фінансовою допомогою до Міжнародного валютного фонду. Зокрема, Зеленський доручив Міністерству фінансів провести переговори з МВФ та іншими міжнародними партнерами про надання фінансової підтримки для подолання наслідків коронавірусу.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій заявив, що в ситуації з розгортанням світової фінансової кризи через коронавірус "не мати програми з МВФ - це насправді вчинити самогубство". При цьому єдиною вимогою МВФ до України залишається закон, який не дозволить повернути "ПриватБанк" Ігорю Коломойському.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий мобілізувати кредитний ресурс на 1 трильйон доларів для допомоги членам фонду в боротьбі з наслідками коронавірусу для економіки. У якості першої лінії захисту МВФ може розгорнути свій гнучкий інструментарій реагування на надзвичайні ситуації, щоб допомогти країнам з невідкладними проблемами в платіжному балансі. На ці потреби можуть бути виділені 50 млрд доларів країнам, що розвиваються.