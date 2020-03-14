У НБУ назвали головну вимогу МВФ до України

Фото: Олег Чурій (прес-служба НБУ)

МВФ не вимагає ринку землі, натомість наполягає на законі, який не дозволить повернути "ПриватБанк" Коломойському

На сьогоднішній день Україна наблизилась до виконання умов щодо нової програми з Міжнародним валютним фондом. Про це сказав заступник голови Національного банку Олег Чурій сказав в інтерв’ю Радіо НВ.

Як зазначив Чурій, Україна же вже ухвалила декілька важливих законів. "Залишилося прийняти один закон", - сказав він.

За його словами, йдеться про закон, який не дає можливості повернення банків колишнім власникам. Крім того, там йде мова про компенсацію. "Це не тільки про Приват", -додав він.

Чурій повідомив, що зараз норми цього законопроекту узгоджуються з Міністерством юстиції.

Заступник голови НБУ спростував поширену думку про те, що МВФ вимагає закон про ринок землі. "Про землю не йдеться в меморандумі", - повідомив він.

Як зазначив Чурій, на сьогоднішній день у ситуації з розгортанням світової фінансової кризи через коронавірус "не мати програми з МВФ це насправді здійснити самогубство".

Нагадаємо, в грудні 2019 року глава НБУ Яків Смолій заявив, що Україна вже виконала ряд умов Міжнародного валютного фонду (МВФ), однак деякі з них залишаються на порядку денному. За його словами, це закон про неможливість повернення банків на ринок, якщо вони знаходяться в стадії ліквідації у Фонді гарантування.

Нагадаємо, міністр фінансів Ігор Уманський під час зустрічі з постійним представником МВФ в Україні Йостою Люнгманом заявив, що безумовним пріоритетом для України є продовження активної співпраці з Міжнародним валютним фондом.