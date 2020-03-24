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МВФ ожидает от Украины принятия закона "о банках", - Ковалив

Новости » Экономика     24.03.2020 - 02:07
МВФ ожидает от Украины принятия закона "о банках", - Ковалив
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Соответствующий законопроект внесет Кабинет министров

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает от Украины принятия закона "о банках". Об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Ковалив ответила на вопрос: "Какие ключевые условия ставит МВФ перед Украину чтобы предоставить дешевые средства?"

"В первую очередь - это принятие законопроектов, которые касаются дальнейшей стабилизации и развития банковской сферы. Так называемый закон "о банках", - заявила она.

Ковалив также подчеркнула, что соответствующий законопроект будет внесен правительством.

Кроме того, заместитель председателя ОП задавала вопросы присутствующим народным депутатам в студии программы, готовы ли они проголосовать за соответствующие законопроекты на внеочередном заседании.

Напомним, Национальный банк Украины договаривается с МВФ о двух программах поддержки. Сейчас активизированы переговоры с МВФ относительно новой программы расширенного финансирования, а результаты будут в ближайшие недели.

По словам заместителя председателя НБУ Олега Чурия, в ситуации с развертыванием мирового финансового кризиса из-за коронавируса "не иметь программы с МВФ - это на самом деле совершить самоубийство". При этом единственным требованием МВФ к Украине остается закон, который не позволит вернуть "ПриватБанк" Игорю Коломойскому.

Как писало РБК-Украина, 8 декабря директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила о достижении соглашения о новой программе поддержки Украины объемом 5,5 млрд долларов в течение трех лет. Программа должна быть утверждена советом директоров МВФ.

В то же время Георгиева заявила, что эффективность сделки будет зависеть от выполнения ряда действий. В частности, по ее словам, крайне важно гарантировать успехи, достигнутые в деле очищения банковской системы, и возместить большие расходы налогоплательщиков на этот процесс.

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