МВФ схвалив програму допомоги Україні

Фото: Україна-МВФ (РБК-Україна)

Затвердження програми Stand-By дозволяє негайно виділити близько 2,1 млрд доларів США

Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалив програму Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів. Програма розрахована на 18 місяців.

Про це повідомляє прес-служба МВФ.

У фонді зазначили, що пандемія COVID-19 сильно вплине на українську економіку в 2020 році. Нова програма спрямована на те, щоб допомогти Україні впоратися з наслідками кризи шляхом забезпечення платіжного балансу та бюджетної підтримки.

При цьому Україна повинна зберегти досягнення і продовжити проведення ключових структурних реформ, щоб гарантувати готовність повернутися до росту, коли криза закінчиться.

Затвердження програми Stand-By дозволяє негайно виплатити Україні близько 2,1 млрд доларів США. Інша частина буде розділена на чотири транші, які будуть виділятися на підставі звітів фонду про виконання Україною програми.

У МВФ відзначили, що політика нової угоди буде зосереджена на чотирьох пріоритетах:

пом'якшенніs економічного впливу від кризи, в тому числі шляхом підтримки населення і бізнесу;

забезпеченні постійної незалежності Національного банку та гнучкого обмінного курсу;

забезпеченні фінансової стабільності при відшкодуванні витрат за рішеннями банку;

просуванні ключових заходів у боротьбі з корупцією з метою збереження і зміцнення останніх досягнень.

Нагадаємо, Україна виконала головну умову для відновлення співпраці з МВФ в травні, коли був прийнятий закон, який унеможливить повернення "Приватбанку" колишнім власникам.

При цьому МВФ відмовився від програми трирічної програми розширеного фінансування EFF з Україною, замінивши її 18-місячної в рамках механізму Stand-by. Програма Stand-by передбачає значно менш амбітні реформи.

Речник МВФ Джеррі Райс 4 червня заявив, що Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) планує схвалити 18-місячну програму Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів на засіданні 9 червня.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що одним із пунктів меморандуму з МВФ є продовження пенсійної реформи.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Надія Собенко