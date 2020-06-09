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До пом'якшення карантину не готові Київ і сім областей, - МОЗ

Новини » Суспільство     09.06.2020 - 12:26
До пом'якшення карантину не готові Київ і сім областей, - МОЗ
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Умови для пом'якшення карантину залежать від трьох показників

За станом на сьогодні в Україні сім областей і Київ не готові до пом'якшення карантину. Регіони не відповідають необхідним критеріям.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Таким чином, до ослаблення карантину не готові: Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області та Київ. Рівень інцидентності (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення) в регіонах перевищує допустимі показники.

Крім того, неможливість переходити на наступний етап зняття карантинних обмежень пояснюється і за даними середньої кількості ПЛР-тестів за останні 7 днів на 100 тис. населення. А також через завантаженість ліжок у лікарнях для госпіталізації хворих з коронавірусною хворобою.

До пом'якшення карантину не готові Київ і сім областей, - МОЗ

Фото: епідемічна ситуація в областях України (moz.gov.ru)

Нагадаємо, станом на ранок 9 червня в Україні фіксують зниження кількості нових випадків коронавірусу, де за минулу добу зафіксували 394 хворих COVID-19.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Кабміні не виключають уповільнення виходу з карантину.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я Україникарантинобласти
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