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На суді по MH17 показали фото перевезення "Бука"

Новини » Політика     09.06.2020 - 17:59
На суді по MH17 показали фото перевезення "Бука"
Фото: місце катастрофи літака (Ministerie van Defensie)

Обвинувачення переконане, що саме цей "Бук" збив малайзійський літак

На суді у справі про катастрофу MH17 на Донбасі показали фото транспортування російської установки "Бук". Слідство вважає, що саме з цієї установки був збитий літак Малазійських авіаліній.

Про це повідомляє голландське видання nu.nl.

Повідомляється, що обвинувачення на основі фото пояснило перевірку достовірності зібраних фотодоказів. Зокрема, був знайдений власник вантажівки, що транспортувала "Бук". Він підтвердив, що бойовики захопили транспорт за дев'ять днів до катастрофи. Інформацію також підтвердив один з бойовиків, якого на суді не називають.

На суді по MH17 показали фото перевезення &quot;Бука&quot;

Фото: транспортування "Бука" (nu.nl)

За словами прокурора, справжність фото перевірено на основі даних з відкритих джерел, а також експертних оцінок у сукупності з показаннями свідків.

Крім того, прокуратура заявила про наявність відео вантажівки, що перевозить "Бук" без ракети під Луганськом. Спочатку російська сторона підтверджувала справжність відео, але вказувала, що воно зняте на підконтрольній Україні території. Пізніше представники РФ заявили про нібито маніпуляції з відео.

Загалом обвинувачення прийшло до висновку про російське походження "Бука", оскільки він мав зовнішні ознаки, характерні для установки, зафіксованої на території Росії 23 червня 2014 року. Зокрема, конкретний серійний номер 3X2. Проте на прохання про правову допомогу РФ заявила, що цей "Бук" нібито ніколи не був на території України, і немає необхідності відповідати на запит.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідство виключає версію Росії про місце запуску ракети з нібито підконтрольного Україні району.

Цього тижня розпочалась друга сесія суду в Гаазі, який розглядає катастрофу MH17; вже стало відомо, що скандальне інтерв'ю терориста Ігоря Гіркіна долучили до справи.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ДонбасБукMH17
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