ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Кабмін схвалив меморандум за новою програмою з МВФ

Новини » Політика    05.12.2018 - 14:33
Кабмін схвалив меморандум за новою програмою з МВФ
Ілюстративне фото (flickr.com/Jamille Wilson)

На засіданні також схвалили текст листа про наміри Кабміну і НБУ

Кабінет міністрів України схвалив меморандум за новою програмою з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, за результатами роботи в комітетах було прийнято рішення схвалити лист до МВФ про наміри Кабінету міністрів України і Нацбанку, а також проект меморандуму про економічну і фінансову політику. Відзначимо, текст прийнятих документів поки не опубліковано.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявляв, що МВФ схвалив ключові показники держбюджету-2019 для подальшої співпраці. Директор МВФ Крістін Лагард також підтвердила, що фонд готовий надати Україні технічну допомогу в питанні реформування фіскальної політики та податкового адміністрування.

Відзначимо, перші 1,9 мільярда доларів траншу від Міжнародного валютного фонду можуть надійти в січні. Очікувалося, що фонд виділить гроші відразу після прийняття бюджету, однак, як стало відомо пізніше, рішення про транш буде прийнято після 10 грудня.
 

Місія МВФ приїде для погодження податку на виведений капітал, - Южаніна
Новини України Кабінет Міністрів УкраїнимеморандумМВФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся