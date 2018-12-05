Кабмін схвалив меморандум за новою програмою з МВФ

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На засіданні також схвалили текст листа про наміри Кабміну і НБУ

Кабінет міністрів України схвалив меморандум за новою програмою з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, за результатами роботи в комітетах було прийнято рішення схвалити лист до МВФ про наміри Кабінету міністрів України і Нацбанку, а також проект меморандуму про економічну і фінансову політику. Відзначимо, текст прийнятих документів поки не опубліковано.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявляв, що МВФ схвалив ключові показники держбюджету-2019 для подальшої співпраці. Директор МВФ Крістін Лагард також підтвердила, що фонд готовий надати Україні технічну допомогу в питанні реформування фіскальної політики та податкового адміністрування.

Відзначимо, перші 1,9 мільярда доларів траншу від Міжнародного валютного фонду можуть надійти в січні. Очікувалося, що фонд виділить гроші відразу після прийняття бюджету, однак, як стало відомо пізніше, рішення про транш буде прийнято після 10 грудня.

