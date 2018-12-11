Євросоюз перерахував Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги

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Кредитні кошти надійдуть до бюджету України

Європейський Союз перерахував на користь Україні 500 млн євро першого траншу нової програми макрофінансової допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію єврокомісара Валдіса Домбровскіса у Twitter.

"Сьогодні ЄС надає Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги. ЄС продовжує брати активну участь у справах України і підтримувати людей", - написав він.

Нагадаємо, на початку грудня Європейський Союз розмістив облігації для того, щоб направити залучені засоби Україні в сумі 500 млн євро в рамках першого траншу макрофінансової допомоги Україні. Умови видачі кредиту будуть мати ті ж терміни погашення і ставку, що і бонди ЄС - на 15 років, з погашенням у квітні 2033 року під 1,18% річних.

Зазначимо, що загальна сума макрофінансової допомоги Євросоюзу складе 1 млрд євро, допомогу перерахують двома траншами по 500 млн євро. Період між ними становитиме не менше 3 місяців. Наступні транші будуть надаватися за результатами виконання реформ у податковій та митній політиці, боротьбі з корупцією, приватизації підприємств.