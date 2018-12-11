ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Євросоюз перерахував Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги

Новини » Економіка    11.12.2018 - 16:32
Євросоюз перерахував Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги
Фото: колаж (РБК-Україна)

Кредитні кошти надійдуть до бюджету України

Європейський Союз перерахував на користь Україні 500 млн євро першого траншу нової програми макрофінансової допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію єврокомісара Валдіса Домбровскіса у Twitter.

"Сьогодні ЄС надає Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги. ЄС продовжує брати активну участь у справах України і підтримувати людей", - написав він.

Євросоюз перерахував Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги

Нагадаємо, на початку грудня Європейський Союз розмістив облігації для того, щоб направити залучені засоби Україні в сумі 500 млн євро в рамках першого траншу макрофінансової допомоги Україні.  Умови видачі кредиту будуть мати ті ж терміни погашення і ставку, що і бонди ЄС - на 15 років, з погашенням у квітні 2033 року під 1,18% річних.

Зазначимо, що загальна сума макрофінансової допомоги Євросоюзу складе 1 млрд євро, допомогу перерахують двома траншами по 500 млн євро. Період між ними становитиме не менше 3 місяців. Наступні транші будуть надаватися за результатами виконання реформ у податковій та митній політиці, боротьбі з корупцією, приватизації підприємств.

ЄС виділить країнам Африки 4 млрд доларів на подолання проблем міграції Литва закликає НАТО і ЄС посилити санкції проти Росії через ситуацію в Азовському морі
Новини України Евросоюзфінансикредит
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся