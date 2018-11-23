Парламент прийняв бюджет-2019 у другому читанні

Фото: засідання Верховної ради в ході бюджету-2019 (УНІАН)

Доходи і витрати бюджету-2019 збільшено майже на 18 млрд гривень у порівнянні з другим читанням

Верховна рада України сьогодні, 23 листопада, підтримала в другому читанні законопроект №9000 про державний бюджет на 2019 рік. Документ у другому читанні в цілому підтримали 240 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Опубліковано Anastasia Svetlevskaya Четвер, 22 листопад 2018 р.

Фото: результати голосування (РБК-Україна, Владислав Красінський)

Бюджетні показники

Зокрема, в документі доходи держбюджету на 2019 рік передбачено в сумі 1 026,1 млрд гривень, в тому числі доходи загального фонду - 928,5 млрд гривень та доходи спеціального фонду - 97,6 млрд гривень. Витрати держбюджету на 2019 рік передбачені в сумі 1 112,1 млрд гривень, в тому числі видатки загального фонду - 1 005,7 млрд гривень і видатки спеціального фонду - 106,3 млрд гривень.

Підкреслимо, що в порівнянні з першим читанням доходи і витрати держбюджету збільшено на 17,7 млрд грн.

При цьому дефіцит держбюджету запланований на рівні 89,9 млрд гривень.

Макропрогноз у проекті держбюджету до другого читання змінений не був.

У проекті державного бюджету на 2019 рік передбачено збільшення видатків на Кабінет міністрів і Верховну раду. Витрати на Раду збільшили на 300 млн гривень, на уряд - на 400 млн гривень, на президента ж залишили без змін.

"У цьому бюджеті закладена ініциатива президента - це 10 тисяч гривень мінімальна заробітна плата вже з 1 січня 2019 року для наших військових", - заявив голова Кабінету міністрів Володимир Гройсман перед голосуванням за закон.

Витрати на оборону і безпеку

У проекті передбачені й додаткові витрати для Міністерства оборони. Так, Міністерству оборони на забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів Збройних сил України додатково виділяється 1 млрд гривень. Відзначимо, що до першого читання витрати на оборону були передбачені в розмірі 209,5 млрд гривень.

В цілому ж на оборону і безпеку в 2019 році закладено майже 212 млрд гривень. З цієї суми майже 112 млрд гривень спрямовуються на зарплати військовослужбовців і поліцейських, на розвиток озброєння і військової техніки -30,2 млрд гривень, на житло для військових - 1,8 млрд гривень.

Пенсії та субсидії

У додатку №3 проекту бюджету додали окремий рядок для Пенсійного фонду, згідно з яким на відшкодування витрат ПАТ "Укрпошта" за надання послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги населенню, виділяється 500 млн гривень.

Для виплати пенсій у наступному році спрямують 167,5 млрд гривень. Разом з тим, при доопрацюванні до другого читання враховані положення про направлення платежів за розмитнення "євроблях" у ПФУ.

Також на субсидії в грошовій формі в держбюджеті-2019 передбачено 20 млрд гривень.

Крім того, витрати на охорону здоров'я складуть 95,7 млрд гривень, освіту - майже 127 млрд гривень. Згідно з документом, на розвиток дорожньої інфраструктури закладено 55 млрд гривень.

Прожитковий мінімум та зарплата

Законом встановлено у 2019 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року - 1853 гривні, з 1 липня - 1936 гривень, з 1 грудня - 2027 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років: з 1 січня 2019 року - 1626 гривень, з 1 липня - 1699 гривень, з 1 грудня - 1779 гривень;

дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2019 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2218 гривень;

працездатних осіб: з 1 січня 2019 року - 1921 гривня, з 1 липня - 2007 гривень, з 1 грудня - 2102 гривні;

осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2019 року - 1497 гривень, з 1 липня - 1564 гривні, з 1 грудня - 1638 гривень.

Законом встановлено у 2019 році мінімальну заробітну плату: у місячному розмірі - з 1 січня 4173 гривні; у погодинному розмірі - з 1 січня 25,13 гривні.

Документом також встановлено, що у 2019 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до закону "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб - 21 відсоток, для дітей - 85 відсотків, для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2019 році не може становити більше 75 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до закону "Про дошкільну освіту" у 2019 році збільшується відповідно до зростання прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, нардепи підтримали у другому читанні законопроект №9084 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України". Після ряду провальних голосувань за проект закону проголосували 243 нардепа. Слід зазначити, що найбільш палкі дискусії серед нардепів викликала правка по фінансуванню Національної академії наук України. Під час обговорення парламентарі домовилися, що ця норма буде включена до Бюджетного кодексу, після чого ВР і прийняла закон у другому читанні.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада 23 листопада ухвалила в другому читанні законопроект №9260 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів". Документ був прийнятий у рамках бюджетного процесу, його після багатьох провальних рейтингових голосувань у другому читанні підтримали 236 парламентарів.

Підкреслимо, в першому читанні нардепи схвалили проект бюджету-2019 18 жовтня.