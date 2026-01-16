МВФ может дать Украине год на принятие изменений по НДС, - Георгиева

Как известно, Украина должна выполнить ряд условий МВФ для нового кредитования, охватывающих бюджетную и налоговую политику.

Среди них: налог на доходы, полученные от работы через цифровые платформы (так называемый "налог на OLX"), налогообложение посылок стоимостью до 150 евро, введение НДС для ФОП, если их годовой доход превышает 1 миллион гривен.

В то же время МВФ признал необходимость гибкости. В частности, что касается последнего требования по НДС для ФОП, по словам Георгиевой, МВФ рассматривает возможность дать Украине год, чтобы заручиться поддержкой народных депутатов для принятия изменений в парламенте.

Отметим, вчера мы рассказывали, что Рада провалила рассмотрение законопроектов, важных для финансовой помощи от ЕС и МВФ.

Также Георгиева сказала, что ситуация в Украине ухудшилась из-за поврежденной энергетической инфраструктуры и морозов, но украинская власть ей подтвердила, что настроена двигаться вперед.

Как пишет Reuters, Георгиева сообщила, что ее цель - убедиться, что Украина сможет выполнить предыдущее соглашение, несмотря на "чрезвычайно суровые времена". Украинские чиновники ее заверили, что остаются настроенными двигаться вперед.

Визит главы МВФ в Киев

Напомним, что в четверг, 15 января директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева прибыла в Киев для переговоров на высоком уровне.

Она в частности встретилась с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Юлией Свириденко обсудить программу МВФ на 2026-2029 годы, которая является критически важной для обеспечения макрофинансовой стабильности Украины.

Новая программа МВФ

Добавим, что новая программа МВФ должна заменить текущую четырехлетнюю программу на сумму 15,5 млрд долларов, из которой по состоянию на сейчас было выплачено около 10,6 млрд.

В ноябре Украина и МВФ достигли предварительной договоренности о новой четырехлетней программе кредитования на сумму 8,1 млрд долларов.

Всего с февраля 2022 года Международный валютный фонд направил в Украину 13,4 млрд долларов, став четвертым крупнейшим поставщиком бюджетной поддержки.