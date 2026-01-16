МВФ може дати Україні рік на ухвалення змін щодо ПДВ, - Георгієва

Як відомо, Україна має виконати низку умов МВФ для нового кредитування, що охоплюють бюджетну та податкову політику.

Серед них: податок на доходи, отримані від роботи через цифрові платформи (так званий "податок на OLX"), оподаткування посилок вартістю до 150 євро, запровадження ПДВ для ФОПів, якщо їхній річний дохід перевищує 1 мільйон гривень.

Водночас МВФ визнав необхідність гнучкості. Зокрема, що стосується останньої вимоги по ПДВ для ФОПів, за словами Георгієвої, МВФ розглядає можливість надати Україні рік, щоб заручитися підтримкою народних депутатів для прийняття змін у парламенті.

Зазначимо, вчора ми розповідали, що Рада провалила розгляд законопроектів, важливих для фінансової допомоги від ЄС і МВФ.

Також Георгієва сказала, що ситуація в Україні погіршилася через пошкоджену енергетичну інфраструктуру та морози, але українська влада їй підтвердила, що налаштована рухатися вперед.

Як пише Reuters, Георгієва повідомила, що її мета - переконатися, що Україна зможе виконати попередню угоду, незважаючи на "надзвичайно суворі часи". Українські чиновники її запевнили, що залишаються налаштованими рухатися вперед.

Візит глави МВФ до Києва

Нагадаємо, що у четвер, 15 січня директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва прибула до Києва для переговорів на високому рівні.

Вона зокрема зустрілася з президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Юлією Свириденко обговорити програму МВФ на 2026-2029 роки, яка є критично важливою для забезпечення макрофінансової стабільності України.

Нова програма МВФ

Додамо, що нова програма МВФ має замінити поточну чотирирічну програму на суму 15,5 млрд доларів, з якої станом на зараз було виплачено близько 10,6 млрд.

У листопаді Україна та МВФ досягли попередньої домовленості щодо нової чотирирічної програми кредитування на суму 8,1 млрд доларів.

Всього з лютого 2022 року Міжнародний валютний фонд спрямував до України 13,4 млрд доларів, ставши четвертим найбільшим надавачем бюджетної підтримки.