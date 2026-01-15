Глава МВФ прибыла с визитом в Киев, - Reuters

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сегодня утром, 15 января, прибыла в Киев, чтобы провести ряд переговоров на высоком уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ожидается, что директор-распорядитель МВФ встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко и главой НБУ Андреем Пышным, а также с руководителями предприятий.

Детали визита Георгиевой в Украину тщательно держались в тайне из-за проблем безопасности. Глава МВФ в последний раз посещала страну в феврале 2023 года.

Ранее Украина и МВФ достигли предварительного соглашения по четырехлетней кредитной программе на сумму 8,2 млрд долларов в ноябре, которая зависит от нескольких действий, включая принятие бюджета и поддержку гарантий финансирования доноров.

Представители МВФ заявляют, что Украина достигла прогресса, и ожидают рассмотрения этого вопроса советом директоров в течение нескольких недель.

Одобрение финансирования является критически важным, поскольку оно разблокирует дополнительные внешние инвестиции, необходимые для преодоления финансового дефицита Украины, который, по оценкам МВФ, составляет около 136,5 млрд долларов на период до 2029 года.

Также Георгиева рассмотрит прогресс Украины в нескольких направлениях, включая принятие бюджета на 2026 год, принятие мер по увеличению внутренних доходов путем расширения налоговой базы и обеспечение масштабного внешнего донорского финансирования на условиях, подобных грантов.

Новая программа МВФ

Объявляя о новом соглашении, в МВФ заявили, что украинская власть также согласилась ускорить усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов, в частности путем налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, закрытия таможенных лазеек для импорта и отмены льгот по НДС.

МВФ ожидает, что Украина внесет некоторые из этих инициатив в парламент, но не рассчитывает на увеличение доходов до 2027 года.

Украина достигла важной вехи на пути к преодолению финансовых пробелов в прошлом месяце, когда лидеры ЕС согласились предоставить кредит на 90 млрд евро на два года. Украина должна обслуживать заем только при условии, что Россия оплатит репарации после окончания войны.

Также была завершена реструктуризация долга на сумму 2,6 млрд долларов, связанного с экономическим ростом.

Новая программа МВФ заменит текущую четырехлетнюю программу на 15,5 млрд долларов, из которой было выплачено около 10,6 млрд долларов. Новое предварительное соглашение предусматривает, что война закончится в этом году, но включает "негативный сценарий", согласно которому война не закончится до 2028 года.