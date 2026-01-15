Свириденко встретилась в Киеве с главой МВФ: готовят новую программу для Украины

В четверг, 15 января, глава МВФ Кристалина Георгиева обсудила в Киеве с премьер-министром Украины Юлией Свириденко программу поддержки на следующий период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Свириденко в Telegram .

Она отметила, что визит главы МВФ пришелся на время сложной ситуации в энергетике в результате вражеских обстрелов и самой холодной за 20 лет зимы.

"Отдельно обсудили состояние подготовки к принятию программы поддержки МВФ на следующий период, которая является крайне важной для поддержания макрофинансовой стабильности. МВФ является одним из ключевых международных финансовых партнеров Украины", - отметила Свириденко.

Премьер поблагодарила Георгиеву за привлечение к помощи Украине как финансовыми инструментами, так и адвокатированием поддержки среди партнеров.

Что предшествовало

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева прибыла в Киев сегодня утром для проведения ряда переговоров на высоком уровне.

В МВФ, объявляя о новом соглашении, заявили, что власти Украины также согласились ускорить усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов, в частности путем налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, закрытия таможенных лазеек для импорта и отмены льгот по НДС.

Новая программа МВФ заменит текущую четырехлетнюю программу на 15,5 млрд долларов, из которой было выплачено около 10,6 млрд долларов. Отмечается, что новое соглашение предусматривает окончание войны в этом году, однако включает и "негативный сценарий", согласно которому война не закончится до 2028 года.

Напомним, в ноябре 2025 года стало известно, что Украина и МВФ согласовали новую программу кредитования на 8,2 млрд долларов.

Позже стало известно, что программа кредитования от МВФ может быть скорректирована в зависимости от того, какое решение о финансировании Украины примет ЕС.