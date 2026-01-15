ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Свириденко встретилась в Киеве с главой МВФ: готовят новую программу для Украины

Киев, Четверг 15 января 2026 19:21
UA EN RU
Свириденко встретилась в Киеве с главой МВФ: готовят новую программу для Украины Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В четверг, 15 января, глава МВФ Кристалина Георгиева обсудила в Киеве с премьер-министром Украины Юлией Свириденко программу поддержки на следующий период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Свириденко в Telegram.

Премьер поблагодарила Георгиеву за привлечение к помощи Украине как финансовыми инструментами, так и адвокатированием поддержки среди партнеров.

"Отдельно обсудили состояние подготовки к принятию программы поддержки МВФ на следующий период, которая является крайне важной для поддержания макрофинансовой стабильности. МВФ является одним из ключевых международных финансовых партнеров Украины", - отметила Свириденко.

Она отметила, что визит главы МВФ пришелся на время сложной ситуации в энергетике в результате вражеских обстрелов и самой холодной за 20 лет зимы.

Что предшествовало

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева прибыла в Киев сегодня утром для проведения ряда переговоров на высоком уровне.

В МВФ, объявляя о новом соглашении, заявили, что власти Украины также согласились ускорить усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов, в частности путем налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, закрытия таможенных лазеек для импорта и отмены льгот по НДС.

Новая программа МВФ заменит текущую четырехлетнюю программу на 15,5 млрд долларов, из которой было выплачено около 10,6 млрд долларов. Отмечается, что новое соглашение предусматривает окончание войны в этом году, однако включает и "негативный сценарий", согласно которому война не закончится до 2028 года.

Напомним, в ноябре 2025 года стало известно, что Украина и МВФ согласовали новую программу кредитования на 8,2 млрд долларов.

Позже стало известно, что программа кредитования от МВФ может быть скорректирована в зависимости от того, какое решение о финансировании Украины примет ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ Юлия Свириденко
Новости
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП