ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Рада провалила рассмотрение законопроектов, важных для ЕС и МВФ

Киев, Четверг 15 января 2026 12:58
UA EN RU
Рада провалила рассмотрение законопроектов, важных для ЕС и МВФ Фото: Рада не смогла рассмотреть законопроекты для ЕС и МВФ (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Верховная Рада не смогла включить в повестку дня законопроекты, важные для получения средств от ЕС и поддержки МВФ. Для их рассмотрения не хватило голосов нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВРУ.

Почему это важно

Верховная Рада провалила голосование за включение в повестку дня двух законопроектов - №13620, №14067 необходимых для получения средств от ЕС по программе Ukraine Facility, и еще одного - №14025 - для поддержки МВФ.

В частности, законопроект №14025 о налогообложении доходов от цифровых платформ и изменения в банковское законодательство набрал лишь 113 голосов из 226 минимально необходимых.

Именно правительственные законопроекты №14025 вместе с №14026 образовали инициативу по налогообложению доходов от цифровых платформ (так называемый "налог на OLX").

Для Международного валютного фонда проект №14025 - это prior action (предварительные условия или обязательные шаги/маяки), ведь Украина и МВФ достигли договоренности о новой четырехлетней кредитной программе расширенного финансирования (EFF) на 8,2 млрд долларов.

И МВФ выдвинул дополнительные условия для ее утверждения. Среди них - предложение о налогообложении доходов от цифровых платформ.

Первый этап их рассмотрения профильным налоговым комитетом Верховной Рады уже пройден - законопроекты поддержаны к принятию в первом чтении. Но во втором чтении Раде сегодня рассмотреть законопроект не удалось.

Глава МВФ сегодня с визитом в Украине

При этом сегодня с визитом в Киев приехала директор-распорядитель МВФ Кристина Георгиева.

Ожидается, что она проведет встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьером Юлией Свириденко, главой Национального банка Андреем Пышным, а также пообщается с представителями бизнеса.

Последний раз глава МВФ посещала Украину в феврале 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ Евросоюз Верховная рада
Новости
В Киеве разрушена стена в 15-этажке в результате дроновой атаки (фото)
В Киеве разрушена стена в 15-этажке в результате дроновой атаки (фото)
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП