МВС і ЦВК підписали меморандум про співпрацю на виборах

Фото: Арсен Аваков та Тетяна Сліпачук (mvs.gov.ua)

Метою меморандуму є недопущення порушень виборчих прав громадян

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та голова Центральної виборчої комісії України (ЦВК) Тетяна Сліпачук уклали Меморандум про співпрацю під час виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МВС у Facebook.

Як зазначається, метою меморандуму є об’єднання зусиль МВС та ЦВК задля недопущення порушень виборчих прав громадян та забезпечення правопорядку під час виборчого процесу.



"Ми виходимо з того, що реалізовуємо філософію взаємодії між ЦВК та органами МВС для забезпечення законного процесу виборів, який стартує в країні", - заявив Аваков.

Голова ЦВК зазначила, що питання попередження виборчих злочинів і невідворотності покарання за них є дуже важливим для забезпечення виборчого процесу.

"Тому я вважаю, що об’єднавши зусилля і розуміючи, які саме виклики стоять перед нами, ми зможемо їх подолати. Для того, щоб громадяни мали можливість зробити вибір та були впевнені, що він достеменно відображений в результатах голосування", - додала Сліпачук.

Поліція обіцяє забезпечити публічну безпеку під час всього виборчого процесу. В межах підписаного меморандуму сторони домовились про висвітлення інформації щодо системних правопорушень виборчого законодавства.



Також буде налагоджено обмін інформацією про кримінальні правопорушення проти виборчих прав громадян, ведення їх електронної карти із розбивкою за видами і регіонами в період проведення виборів президента України, народних депутатів України та місцевих виборів.

МВС та ЦВК уклали меморандум про співпрацю Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та голова Центральної виборчої комісії України Тетяна Сліпачук сьогодні, 5 грудня, уклали Меморандум про співпрацю між відомствами. Такий документ підписано вперше за весь час існування ЦВК та МВС. Мета меморандуму – об’єднати зусилля МВС та ЦВК задля недопущення порушень виборчих прав громадян та забезпечення правопорядку під час виборчого процесу. «Ми виходимо з того, що реалізовуємо філософію взаємодії між ЦВК та органами МВС для забезпечення законного процесу виборів, який стартує в країні», - сказав Арсен Аваков. «Питання попередження виборчих злочинів і невідворотності покарання за них є дуже важливим для забезпечення виборчого процесу. Тому я вважаю, що об’єднавши зусилля і розуміючи, які саме виклики стоять перед нами, ми зможемо їх подолати. Для того, щоб громадяни мали можливість зробити вибір та були впевнені, що він достеменно відображений в результатах голосування», - додала Тетяна Сліпачук. Голова Нацполіції Сергій Князєв також запевнив, що поліція забезпечить публічну безпеку під час всього виборчого процесу. В межах підписаного меморандуму сторони домовились про висвітлення інформації щодо системних правопорушень виборчого законодавства. Також буде налагоджено обмін інформацією про кримінальні правопорушення проти виборчих прав громадян, ведення їх електронної карти із розбивкою за видами і регіонами в період проведення виборів Президента України, народних депутатів України та місцевих виборів. Опубліковано МВС України Середа, 5 грудня 2018 р.

Нагадаємо, Рада призначила вибори президента на 31 березня 2019 року. Відповідну постанову було опубліковано у виданні "Голос України".

Раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року, якщо цьому не завадить відкрита агресія з боку Російської Федерації.