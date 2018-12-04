Вибори президента України не відбудуться лише у випадку агресії РФ, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна/Віталій Носач)

Порошенко гарантує, що вибори відбудуться 31 березня 2019 року

Президент України Петро Порошенко заявив, що президентські вибори відбудуться 31 березня 2019 року, якщо цьому не завадить відкрита агресія з боку Російської Федерації. Таку заяву він зробив під час зустрічі із студентами в Івано-Франківську, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко наголосив, що єдина перешкода проведенню наступних президентських виборів в Україні - відкрита збройна наземна агресія Росії.

"Я, як президент, гарантую, що вибори пройдуть саме в цей день. Єдине, що цьому може перешкодити - це відкрита збройна наземна агресія країни-агресора, тоді будемо захищати державу", - сказав президент.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко вніс у Верховну раду України законопроект №9357 про проведення місцевих виборів під час воєнного стану.

Раніше Рада призначила вибори президента на 31 березня 2019 року. Відповідну постанову було опубліковано у виданні "Голос України".

Як писало РБК-Україна, президент заявив, що воєнний стан, який було введено в десяти областях України, - це превентивний захід на строк у 30 днів. Цей час буде використано для того, щоб зміцнити оборону і здатність захистити громадян від удару ворога. Порошенко сподівається, що Україна зможе обмежитися перерахованими заходами, і продовження воєнного стану не буде потрібне.