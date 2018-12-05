МВД и ЦИК подписали меморандум о сотрудничестве на выборах

Фото: Арсен Аваков и Татьяна Слипачук (mvs.gov.ua)

Целью меморандума является недопущение нарушений избирательных прав граждан

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Центральной избирательной комиссии Украины (ЦИК) Татьяна Слипачук заключили Меморандум о сотрудничестве во время выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МВД в Facebook.

Как отмечается, целью меморандума является объединение усилий МВД и ЦИК с целью недопущения нарушений избирательных прав граждан и обеспечение правопорядка во время избирательного процесса.



"Мы исходим из того, что реализуем философию взаимодействия между ЦИК и органами МВД для обеспечения законного процесса выборов, который стартует в стране", - заявил Аваков.

Председатель ЦИК отметила, что вопросы предупреждения избирательных преступлений и неотвратимости наказания за них является очень важным для обеспечения избирательного процесса.

"Поэтому я считаю, что, объединив усилия и понимая, какие вызовы стоят перед нами, мы сможем их преодолеть. Для того, чтобы граждане имели возможность сделать выбор и были уверены, что он точно отображен в результатах голосования", - добавила Слипачук.

Полиция обещает обеспечить публичную безопасность во время всего избирательного процесса. В рамках подписанного меморандума стороны договорились об освещении информации о системных правонарушений избирательного законодательства.



Также будет налажен обмен информацией о уголовные правонарушения против избирательных прав граждан, ведение электронной карты с разбивкой по видам и регионам в период проведения выборов президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборов.

МВД и ЦИК заключили меморандум о сотрудничестве Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук сегодня, 5 декабря, заключили Меморандум о сотрудничестве между ведомствами. Такой документ подписан впервые за все время существования ЦИК и МВД. Цель меморандума – объединить усилия МВД и ЦИК с целью недопущения нарушений избирательных прав граждан и обеспечение правопорядка во время избирательного процесса. «Мы исходим из того, что реализуем философию взаимодействия между ЦИК и органами МВД для обеспечения законного процесса выборов, который стартует в стране», - сказал Арсен Аваков. «Вопросы предупреждения избирательных преступлений и неотвратимости наказания за них является очень важным для обеспечения избирательного процесса. Поэтому я считаю, что, объединив усилия и понимая, какие вызовы стоят перед нами, мы сможем их преодолеть. Для того, чтобы граждане имели возможность сделать выбор и были уверены, что он точно отображен в результатах голосования», - добавила Татьяна Слипачук. Председатель Нацполіції Сергей Князев также заверил, что полиция обеспечит общественную безопасность во время всего избирательного процесса. В рамках подписанного меморандума стороны договорились об освещении информации о системных правонарушений избирательного законодательства. Также будет налажен обмен информацией о уголовные правонарушения против избирательных прав граждан, ведение электронной карты с разбивкой по видам и регионам в период проведения выборов Президента Украины, народных депутатов Украины и местных выборов. Опубликовано МВД Украины Среда, 5 декабря 2018 г.

Напомним, Рада назначила выборы президента на 31 марта 2019 года. Соответствующее постановление было опубликовано в издании "Голос Украины".

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года, если этому не помешает открытая агрессия со стороны Российской Федерации.