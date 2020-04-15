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МВС розробляє заходи щодо підвищення ефективності карантину на Великдень

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 13:46
МВС розробляє заходи щодо підвищення ефективності карантину на Великдень
Фото: Антон Геращенко (УНІАН)

У поліції обіцяють проводити роз'яснювальну роботу

Міністерство внутрішніх справ розробляє заходи щодо підвищення ефективності карантину на Великдень. Про це сказано в матеріалі РБК-Україна "Прийняти на віру: як в Україні відсвяткують Великдень в умовах карантину".

Зокрема, заступник голови МВС Антон Геращенко пояснив агентству, що зараз поліція розробляє заходи, які зможуть зробити карантин на Великдень ефективнішим.

"Ми будемо проводити роз'яснювальну роботу, щоб люди хоча б не торкалися один до одного. При цьому є різниця: одна справа, коли люди збираються разом на шашлики, інша справа - коли вони збираються біля храмів, не знаючи один одного і не знаючи, скільки людей прийде туди ще ", - зазначив заступник міністра.

Крім того, Геращенко назвав роботу поліції на Вербну неділю задовільною.

"Були деякі порушення і відступи від карантину, але це не було тотальним явищем", - запевнив він.

Нагадаємо, Українська православна церква (УПЦ) Московського патріархату дозволила проводити богослужіння на Великдень на прихрамових територіях попри карантин.

Як писало РБК-Україна, Священний Синод Православної церкви України (ПЦУ) вирішив відмовитися від загальних посвят під час Великодніх свят у храмах і на прихрамових територіях.

Також повідомлялося, що у Львові на час Великодніх свят закриють для віруючих усі храми.

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