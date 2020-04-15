Прийняти на віру: як в Україні відсвяткують Великдень в умовах карантину

Цього року на Великдень храми будуть майже порожніми (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

В Україні в останні дні більш–менш стабілізувалася динаміка зараження коронавірусом. Це дало медикам і чиновникам хиткий привід говорити про пом'якшення карантину вже у найближчому майбутньому. Ключовий ризик, на який вказує влада, – можливість спалаху інфекції після великодніх вихідних.

Саме на Великдень, який цього року припадає на 19 квітня, у храмах та біля них людніше, ніж в інші дні. І дотримуватися карантинних заходів у такому випадку вкрай складно. Про те, як вирішила діяти влада і якою була реакція релігійних лідерів – у матеріалі РБК-Україна.

В Офісі президента стурбовані тим, що через тиждень-два після Великодня може статися новий спалах коронавірусу, розповіли РБК-Україна на Банковій. На цей же ризик зазначають й у МОЗ.

Щоб не допускати натовпу у церквах, а також мечетях і синагогах, керівництво країни за участю поліції кілька разів вело переговори з українськими релігійними лідерами про дотримання карантинних заходів.

Причому, як уточнює співрозмовник видання в ОП, якщо католики, іудеї та мусульмани відразу погодилися жорстко дотримуватися карантину, то позиція православних не була такою однозначною.

Те, що святкування Великодня у цьому році може бути масовим, незважаючи на режим всеукраїнського карантину, доводить Вербна неділя, яку православні та греко-католики відзначали на тиждень раніше, 12 квітня.

Біля багатьох храмів Української православної церкви (Московського патріархату) зібралися десятки і сотні віруючих. У тому числі і в одному з епіцентрів епідемії –Чернівцях, де місцева влада на минулі вихідні запровадила особливо жорсткі карантинні заходи.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, адміністративні штрафи виписали трьом священнослужителям, які допустили скупчення людей, ще по 12 випадкам матеріали вивчаються.

Заступник Авакова Антон Геращенко у коментарі РБК-Україна назвав роботу поліції на Вербну неділю задовільною. "Були деякі порушення і відступи від карантину, але це не було тотальним явищем", – сказав Геращенко.

Заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ (МП) протоієрей Микола Данилевич також визнає факт окремих порушень. Але підкреслює, що їх було не так багато, з урахуванням того, що церква є найбільшою за кількістю парафій у країні.

На Великдень храми УПЦ будуть відкриті, підтвердив предстоятель Української православної церкви митрополит Онуфрій у своєму відеозверненні у вівторок.

"Повідомляю вам, дорогі брати і сестри, у храмах великодні богослужіння будуть звершуватися. Ті віруючі, які прийдуть на богослужіння, будуть стояти і молитися на вулиці, дотримуючись всі необхідні санітарні норми", – сказав він.

При цьому, за словами митрополита, всі бажаючі зможуть побачити великодню службу і по телебаченню. Але прямого заклику до парафіян залишатися вдома митрополит так і не озвучив.

Примітно, що глава материнської для УПЦ (МП) церкви, Російської православної церкви, патріарх Кирил навпаки, вже давно прямо закликав віруючих тимчасово відмовитися від відвідування храмів через пандемію коронавірусу. "Давайте покладемо на себе подвиг не виходити з наших будинків", – заявив предстоятель РПЦ.

Предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій (Фото: president.gov.ua)

За словами Миколи Данилевича, богослужіння у будь-якому випадку буде проходити в храмі за закритими дверима і з участю не більше 10 осіб. А вже по закінченню служби всі бажаючі по 1-2 людини зможуть зайти в церкву, освятити пасхальний кошик, поставити свічку, поспілкуватися зі священиком і т.д., але з дотриманням необхідних запобіжних заходів.

Передбачені і інші формати: наприклад, священики збирають адреси віруючих і після освятять кошики біля їх будинків або на сходових майданчиках, у сільській місцевості – біля дворів, не заходячи в будинки і т.д.

"Більше всіх постраждають регулярні віруючі, вони звикли брати участь у пасхальній службі, для них вся ця ситуація буде найболючішою. А на тих, хто приходить просто освячувати кошики, це фактично ніяк не відіб'ється. При цьому, звичайно, ми нікого виганяти з храмів не будемо, і поліція також не буде, як вона про це заявила", – сказав РБК-Україна Данилевич. За його прогнозами, через епідемію кількість тих, хто прийде до церкви на Великдень, у будь-якому випадку буде набагато менше звичайного.

При цьому, згідно до вимог поліції, віруючі все одно не повинні збиратися біля храмів, за цим будуть стежити поліцейські, уточнив представник УПЦ (МП).

Києво-Печерська лавра, що знаходиться в управлінні Української православної церкви, стала одним з локальних епіцентрів спалаху коронавіруса в столиці. Загальне число випадків підбирається до сотні. З 13 квітня лавру закрили на карантин, входи і виходи контролює поліція і Нацгвардія. До лікарні потрапив і настоятель лаври митрополит Павло, також нібито хворий коронавірусом.

Ще на початку березня митрополит Павло у своєму відеозверненні закликав всіх ходити в церкву і, по суті, не звертати уваги на епідемію, що набирала хід. "Моліться, постіть, ходіть до храму, причащайтесь і причащайте дітей маленьких... Всі поспішайте в храм, читайте Псалтир, Євангеліє, обіймайте один одного", – заявляв намісник Києво-Печерської лаври.

"Є офіційна позиція священного синоду нашої церкви, яка дуже правильно і коректно відреагувала на ситуацію із закликами дотримуватися санітарних норм, берегти себе і т. д. Якщо ж хтось говорив щось інше, то це його особиста відповідальність", – прокоментував РБК-Україна цю ситуацію Микола Данилевич.

Як розповів РБК-Україна архієпископ Православної церкви України (ПЦУ) Євстратій (Зоря), для парафіян їх храми відкриті тільки у позаслужбовий час. І то, згідно з рішенням синоду ПЦУ, у великих храмах одночасно зможуть перебувати лише двоє парафіян, а в малих – всього один.

Також біля храмів не можуть створюватися черги. І у цілому ПЦУ підкреслює, що згідно з вимогами Нацполіції, віруючі не можуть збиратися біля храмів ні в яких кількостях, це буде вважатися порушенням. А в самих храмах під час служби зможуть перебувати не більше 10 осіб: священики, читці, співаки, техперсонал, що забезпечує пряму трансляцію.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній закликав усіх віруючих залишатися вдома на великодні свята. "Для прихожан дуже важливо, щоб заклик залишатися вдома чітко звучав на всіх рівнях: предстоятеля, єпископів, священиків, як у нашій церкві. А якщо це не донести до пастви, то кожен віруючий подумає: а чому б мені одному не взяти і не прийти в церкву? Ми від церкви робимо все, щоб мінімізувати ризики, і в той же час, щоб люди відчули велике свято", – сказав виданню Євстратій.

Для цього будуть організовані прямі трансляції церковних служб, у сільській місцевості священики будуть робити обхід будинків та освячення великодніх кошиків, "Укрпошта" організувала безкоштовну доставку вже освячених пасок, також їх можна купити в інтернет-магазині.

А, у крайньому випадку, якщо люди не змогли отримати благословення, вони самі зможуть окропити свої кошики святою водою після того, як будуть прочитані відповідні молитви під час церковної служби.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

В Українській греко-католицької церкви (УГКЦ) також спробували максимально стимулювати своїх парафіян залишатися вдома. В храми зможуть увійти лише священнослужителі, хор і ті, хто потрібен для трансляції, розповів РБК-Україна керівник департаменту інформації УГКЦ протоієрей Ігор Яців. За його словами, зараз священики на місцях активно налагоджують трансляції з храмів для своїх парафіян.

"Вже Вербна неділя показала, що люди прислухаються до наших закликів не ризикувати без зайвої потреби, всі потрібні богослужбові елементи ми перевели в онлайн", – розповів Яців.

Вдома святою водою можна буде і освятити великодні кошики. Крім того, предстоятель УГКЦ архиєпископ Святослав Шевчук на карантинний період запровадив особливі діспензи – тимчасово звільнення від церковних обов'язків, зокрема, відвідувати храм, сповідатися і причащатися.

У іудеїв на карантинний період припало своє велике свято – Песах (з 8 по 16 квітня), а у мусульман з 23 квітня по 23 травня буде тривати священний місяць Рамадан. І ті й інші дуже суворо дотримуються карантину.

Головний рабин Києва і України Моше Реувен Асман розповів РБК-Україна, що з початком карантинного періоду синагоги були закриті. "Для нас важливі життя і здоров'я людей. Ми забороняємо віруючим приходити в синагогу. Ось в Ізраїлі деякі не слухалися цих закликів від рабинів, і це мало погані наслідки", – сказав він. Онлайн-навчання у синагогах організували через систему відеоконференцій Zoom.

"Ми закрили мечеті, ісламські культурні центри та інші заклади, ми обрали для себе режим повного карантину. У мечетях знаходяться охорона і черговий імам, на випадок, якщо хтось помре і потрібно буде прочитати молитву і провести похоронний обряд, або ж народиться дитина, тобто суто для невідкладних випадків", – розповів виданню муфтій духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов.

За його словами, мусульмани в цілому ставляться з розумінням до карантинних заходів, оскільки в ісламському світі вже багато разів бували великі епідемії чуми і холери, коли за кілька років не відбувався навіть хадж – паломництво у Мекку. І зараз у багатьох мусульманських країнах встановлено вкрай жорсткий карантинний режим.

"Є рекомендація пророка Мухаммеда: якщо дізнаєтеся, що десь спалах чуми, не їдьте туди, а якщо ви опинилися в місці, де спалах чуми, не залишайте це місце. Тобто, по суті, це рекомендація дотримуватися карантину, і імами пояснюють це віруючим", – додав Ісмагілов.

Як пояснив РБК-Україна заступник глави МВС Антон Геращенко, зараз поліція розробляє заходи, які зможуть зробити карантин на Великдень більш ефективним.

"Ми будемо проводити роз'яснювальну роботу, щоб люди хоча б не торкалися один до одного. При цьому є різниця: одна справа, коли люди збираються разом на шашлики, інша справа – коли вони збираються біля храмів, не знаючи один одного і не знаючи, скільки людей прийде туди ще", – сказав він.

Заклики світської влади і багатьох релігійних лідерів, схоже, справили серйозний ефект. Згідно з опитуванням Соціологічної групи "Рейтинг", 85% українців взагалі не збираються йти до церкви на Великдень. Тоді як у середині березня таких було лише 21%. А серед тих, хто все ж збирається відвідати пасхальне богослужіння або просто освятити пасхальний кошик, найбільше віруючих УПЦ (МП) – 23%.