УПЦ МП проведе великодні богослужіння на вулиці

Фото: Онуфрій (president.gov.ua)

Богослужіння будуть проводити незважаючи на карантин

Українська православна церква (УПЦ) Московського патріархату дозволила проводити богослужіння на Великдень на прихрамовых територіях незважаючи на карантин. Про це відеозверненні заявив предстоятель УПЦ МП Онуфрій.

За його словами, в храмах будуть відбуватися великодні богослужіння, а прийшли віряни зможуть взяти участь у них на вулиці.

"У цьому році свято Святої Пасхи у нас особливу через вірусної хвороби, яка поширюється по земній кулі. Тому повідомляю вам, дорогі брати і сестри, у храмах великодні богослужіння будуть звершуватися. Ті віруючі, які прийдуть на богослужіння, стояти і молитися на вулиці, дотримуючись всі необхідні санітарні норми", - повідомив Онуфрій.

Також предстоятель УПЦ МП заявив, що для тих, хто не зможе прийти на богослужіння, буде йти трансляція на телебаченні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Священний Синод Православної церкви України (ПЦУ) прийняв рішення відмовитися від загальних присвят під час Великодніх свят в храмах і на прихрамовых територіях.

Також повідомлялося, що у Львові на час Великодніх свят закриють для віруючих всі храми.

Відзначимо, в Міністерстві охорони здоров'я України побоюються, що масове відвідування церков на Великдень може нівелювати успіхи, які були досягнуті в стримування епідемії COVID-19 завдяки карантину.