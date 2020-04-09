ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ПЦУ відмовилися від загальних посвячень у храмах на Великдень

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 21:12
У ПЦУ відмовилися від загальних посвячень у храмах на Великдень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Паски святити будуть за місцем проживання в невеликих населених пунктах і на місцях виробництва і продажів

Священний Синод Православної церкви України (ПЦУ) прийняв рішення відмовитися від загальних посвячень під час Великодніх свят в храмах і на прихрамовых територіях. Про це йдеться в рішенні Священного Синоду.

При цьому в невеликих населених пунктах здійснюватиметься освячення великодніх страв за місцем проживання мирян, а також в місцях їх виробництва і продажу.

"Враховуючи заборону масових релігійних заходів - звичайні загальні посвячення верби і великодніх страв для мирян в храмах і на прихрамовій території не проводити, щоб не допускати скупчення людей", - йдеться у рішенні Синоду.

При цьому в ПЦУ зазначили, що не забороняють мирянам індивідуально приходити в храм під час внебогослужебное.

Також Синод переніс відвідини священнослужителями і віруючими кладовища в поминальні дні після Великодня на Троїцьку батьківську поминальну суботу - 6 червня.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський провів зустріч з головами церков щодо безпеки святкування Великодня в умови розповсюдження коронавіруса. Тоді президент анонсував, що держава планує найближчим часом представити проект "Великдень вдома", який дозволить відсвяткувати свято вдома.

Також РБК-Україна писало, що у зв'язку з коронавірусом Православна церква України (ПЦУ) дозволила храмам проводити богослужіння без присутності мирян. Громадянам дозволяється брати участь у спільній молитві, використовуючи відеозв'язок.

Поліція має дані понад 50 тисяч осіб, які погодилися на самоізоляцію Кабмін сподівається на поетапний вихід з карантину, готуються нові норми
Новини України ПасхакарантинПЦУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся