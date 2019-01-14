ЦВК у вівторок може розглянути реєстрацію ще 3 кандидатів на вибори-2019

Фото: ЦВК (РБК-Україна, Віталій Носач)

Центрвиборчком уже відмовив у реєстрації трьом кандидатам на посаду президента

Завтра Центральна виборча комісія (ЦВК) може розглянути питання реєстрації ще трьох кандидатів для участі у виборах президента-2019. Про це заявив прес-секретар ЦВК Костянтин Хивренко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, засідання заплановане на 16:00 вівторка.

"Документи від трьох осіб знаходяться на розгляді з тим, щоб невдовзі завтра або післязавтра прийняти відповідне рішення у режимі засідання, зареєструвати або відмовити. Засідання планується у вівторок о 16:00", - повідомив Хивренко.

Він нагадав, що ЦВК вже відмовила у реєстрації трьом кандидатам на посаду президента.

"Станом на 14 січня трьом особам відмовлено в реєстрації. Причинами є або відсутність банківського документа про внесення застави у 2,5 млн гривень або інші причини, як то неточності у поданих документах, відсутність певних документів та інше", - додав прес-секретар комісії.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, станом на 14 січня документи для реєстрації кандидатами загалом подали 11 осіб, з яких 5 зареєстровані кандидатами на президентських виборах.

Нагадаємо, ЦВК відмовила правозахиснику з Броварів Володимиру Ратушу в реєстрації кандидатом на посаду президента. Ратуш повторно подав документи для реєстрації 10 січня. Зокрема, ЦВК встановила відсутність документа про внесення правозахисником грошової застави в розмірі 2,5 млн гривень.

Додамо, наразі комісія зареєструвала п'ять кандидатів на пост президента України: Ігоря Шевченка, який був першим зареєстрованим кандидатом, нардепа Сергія Капліна, екс-главу СБУ Валентина Наливайченка, Віталія Скоцика і мера Львова Андрія Садового.