МВС отримала майже 700 повідомлень про порушення на виборах

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За 5 фактами відомості внесено до ЄРДР

Станом на 15:00 правоохоронці зареєстрували вже 690 повідомлень про порушення виборчого законодавства на виборах 2019. Про це повідомляється у Facebook МВС України.

Зазначається, що за 5 фактами відомості внесено до ЄРДР. Крім того, в Києві від громадянина надійшла інформація, що під його прізвищем проголосував хтось інший.

РБК-Україна писало, що Громадянська мережа ОПОРА зафіксувала передчасне заповнення протоколу про підрахунок голосів на виборчій дільниці у селі Мирне Біляївського району Одеської області.

Нагадаємо, у Нікополі Дніпропетровської області близько 08:30 чоловік у стані алкогольного сп'яніння повідомив про замінування виборчої дільниці №120791.

Раніше повідомлялося, що протягом дня виборів в Україні 21 квітня, надійшло більше 10 повідомлень про замінування об'єктів у трьох областях.

Натомість у ЦВК заявили, що на виборчих дільницях під час другого туру виборів не зафіксовано суттєвих порушень, які можуть вплинути на результати виборів.