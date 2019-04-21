МВС уже отримало 10 повідомлень про замінування по Україні

Ілюстративне фото (facebook.com/MVS.LVIV)

Повідомлення надходять з окупованих територій

Протягом дня виборів в Україні 21 квітня, надійшло більше 10 повідомлень про замінування об'єктів у трьох областях. Про це на брифінгу в МВС розказав Іван Варченко, передає кореспондент РБК-Україна.

За даними МВС, повідомлення про замінування надходять з окупованих територій.

"Майже вдвічі менше повідомлень про фотографування виборцями своїх бюлетенів. Але один акцент властивий - спостерігається активність РФ на окупованих територіях. Спостерігається активність стосовно повідомлень про замінування. Коріння цих повідомлень веде до окупованих територій. Ми готувалися до подібних ситуацій. Більше десяти повідомлень", - розказав він.

За його словами, також правоохоронці відзначають багато незаконної агітації.

"Такі повідомлення в масовому порядку ми отримуємо щодо замінування об'єктів у Харківській, Одеській і Донецькій областях", - резюмував він.

Раніше повідомлялося, що у Харкові правоохоронці проводять перевірку інформацію стосовно мінування декількох об’єктів у різних частинах міста.

РБК-Україна писало, що в Одесі поліція перевіряла інформацію про можливе замінування телеканалу. Інформація про можливе мінування надійшла на спецлінію "102" сьогодні, 21 квітня, о 08:08.