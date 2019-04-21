МВД получило почти 700 сообщений о нарушениях на выборах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По 5 фактам сведения внесены в ЕРДР

По состоянию на 15:00 правоохранители зарегистрировали уже 690 сообщений о нарушениях избирательного законодательства на выборах 2019. Об этом сообщается в Facebook МВД Украины.

Отмечается, что по 5 фактам сведения внесены в ЕРДР. Кроме того, в Киеве от гражданина поступила информация, что под его фамилией проголосовал кто-то другой.

РБК-Украина писало, что Гражданская сеть ОПОРА зафиксировала преждевременное заполнения протокола о подсчете голосов на избирательном участке в селе Мирное Беляевского района Одесской области.

Напомним, в Никополе Днепропетровской области около 08:30 мужчина в состоянии алкогольного опьянения сообщил о минировании избирательного участка №120791.

Ранее сообщалось, что в течение дня выборов в Украине 21 апреля, поступило более 10 сообщений о минировании объектов в трех областях.

Однако в ЦИК заявили, что на избирательных участках во время второго тура выборов не зафиксировано существенных нарушений, которые могут повлиять на результаты выборов.