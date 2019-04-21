Зафіксовані порушення не вплинуть на результати виборів, - ЦВК

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Все відбувається згідно законодавству

На виборчих дільницях під час другого туру виборів 2019 не зафіксовано суттєвих порушень, які можуть вплинути на результати виборів. Про це під час брифінгу повідомив член ЦВК Олег Конопольський, передає кореспондент РБК-Україна.

Він наголосив, що на даний час вибори в Україні відбуваються в штатному режимі.

"Будь-яких проблемних аспектів я не можу виділити на сьогоднішній момент. Все відбувається так, як передбачено законом. Ми сподіваємось, що ситуація буде спокійною і надалі. На даний момент особливих порушень, які б вплинули на результати виборів не зафіксовано ні зі сторони структур ЦВК, ні зі сторони спостерігачів, ні зі сторони правоохоронних органів", - повідомив Конопольський.

Раніше повідомлялося, що в селі Олександрівка неподалік від Одеси на спеціальній виборчій дільниці №510523, що знаходиться в Одеській обласній психіатричній лікарні №2, зафіксовано ознаки примусового голосування.

Виборці, котрі виходили з кабінок для голосування, повідомляли медичній сестрі, яка приводила їх у приміщення для голосування, про те, що вони поставили позначку.

РБК-Україна писало, що у ході виборів президента України станом на 12:00 до правоохоронних органів вже надійшла 281 заява та повідомлення, пов'язаних з виборчим процесом.