Шефіра взяли під охорону СБУ

Служба безпеки України взяла під свою охорону першого помічника президента України Сергія Шефіра . Вчора на нього було скоєно замах.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що Шефір не перебував під державною охороною, оскільки згідно з чинним законодавством не потрапляє до переліку тих, кому охорона належить за посадою.

При цьому зазвичай жертви замахів переходять під захист Національної поліції і в окремих випадках Служби безпеки України.