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Замах на Шефіра: поліція прочісує 430 гектарів лісу, до пошуку доказів залучили водолазів

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Київська область, Четвер 23 вересня 2021 17:31
Замах на Шефіра: поліція прочісує 430 гектарів лісу, до пошуку доказів залучили водолазів Фото: під Києвом шукають докази, залишені після нападу на Сергія Шефіра (npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Київській області правоохоронці продовжують шукати докази, які могли залишити невідомі, які вчора напали на помічника президента Сергія Шефіра. До пошуку доказів залучили навіть водолазів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Зараз поліцейські, бійці Національної гвардії та працівники ДСНС прочісують понад 430 гектарів лісу, а також відпрацьовують найближчі до місця нападу населені пункти. Щоб оглянути найближчі водойми, залучили водолазів.

"Оперативники карного розшуку та слідчі продовжують збір аналітичної інформації, опитують свідків. Перевіряються можливі шляхи відходу стрілка, відпрацьовуються транспортні засоби, які пересувались у радіусі місця скоєння злочину", - розповіли в поліції.

Гільзи, які знайшли на місці скоєння замаху, вже відправили на відповідні експертизи. Наразі фахівці детально обстежують автомобіль, в якому перебував Шефір.

Нагадаємо, вчора невідомі обстріляли автомобіль Шефіра, поранивши його водія. Помічник президента в результаті нападу не постраждав.

Як розповіли в МВС, в автомобіль помічника президента стріляли набоями, які виготовили не в Україні.

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Сергій Шефір Київська область
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