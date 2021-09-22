Реакція на зміни в державі: Зеленський назвав свою версію замаху на Шефіра
Президент Володимир Зеленський пов'язує замах на свого помічника Сергія Шефіра зі змінами в державі. На його думку, це одна з версій скоєння цього нападу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар президента каналу "Дом".
"З 2014 року таких кроків щодо оточення президента не було. Тобто, це говорить про реакцію на реальні зміни в державі, те, що ми хочемо робити і навіть те, що ще не вдалося. Тобто цей напрямок - він був обраний правильно", - сказав Зеленський.
Глава держави додав, що до цього нападу, ймовірно, можуть бути причетні групи, які раніше контролювали процеси в Україні.
"Це говорить про те, що якщо раніше все контролювалося різними групами, то сьогодні із рук це йде. Тому, я вважаю це одною з ймовірних версій того, що відбулося", - додав президент.
Зеленский – о нападении на Шефира. Эксклюзивный комметарий #ДОМ`у
Президент Украины Владимир Зеленский дал эксклюзивный комментарий телеканалу "Дом" относительно нападения на своего первого помощника Сергея Шефира Офіс Президента України Oleksiy MatsukaPosted by Телеканал Дом on Wednesday, September 22, 2021
Нагадаємо, сьогодні невідомі обстріляли автомобіль Шефіра, поранивши його водія. Сам помічний президента в результаті нападу не постраждав.
У Міністерстві внутрішніх справ вважають, що метою нападу було вбивство Шефіра. На думку глави МВС, помічника президента хотіли вбити, а не залякати.
Наразі поліція розглядає декілька версій замаху на Шефіра, серед них - причетність іноземних спецслужб.