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МВС буде жорстко реагувати на ознаки підкупу виборців, - Аваков

Новини » Вибори 2019    22.01.2019 - 14:38
МВС буде жорстко реагувати на ознаки підкупу виборців, - Аваков
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Президентські вибори в Україні заплановані на 31 березня

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що правоохоронці будуть жорстко реагувати на ознаки підкупу виборців на виборах-2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби МВС.

"Наразі ми маємо 125 звернень щодо порушень передвиборної агітації. За низкою звернень вже порушено кримінальні провадження. МВС буде дуже жорстко реагувати навіть на ознаки того, що може бути підкуп на виборах", - наголосив Аваков.

За словами Авакова, наразі Центрвиборчком зареєстрував 12 кандидатів у президенти, але лише троє з них відкрили рахунки виборчих фондів. 

"Із 12 зареєстрованих кандидатів рахунки виборчих фондів відкрили лише троє, а вулиці наших міст заповнила політична реклама, яка може фінансуватися винятково з передвиборчого фонду. Він має наповнюватися коштами прозорого походження. Це значить, що більшість кандидатів вже порушують закон", - сказав Аваков, додавши, що правоохоронці дотримуються закону і не будуть йти на поступки.

Нагадаємо, раніше Аваков заявляв, що більшість із зареєстрованих кандидатів у президенти України та їх штаби ведуть агітацію незаконно.

Як писало РБК-Україна, станом на 21 січня документи до ЦВК про реєстрацію кандидатами на виборах президента України подали 22 особи.

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