МВД будет жестко реагировать на признаки подкупа избирателей, - Аваков

Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Президентские выборы в Украине запланированы на 31 марта

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что правоохранители будут жестко реагировать на признаки подкупа избирателей на выборах-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД.

"Сейчас мы имеем 125 обращений по нарушениям предвыборной агитации. По ряду обращений уже возбуждены уголовные производства. МВД будет очень жестко реагировать даже на признаки того, что может быть подкуп на выборах", - подчеркнул Аваков.

По словам Авакова, на данный момент Центризбирком зарегистрировал 12 кандидатов в президенты, но лишь трое из них открыли счета избирательных фондов.

"Из 12 зарегистрированных кандидатов счета избирательных фондов открыли только трое, а улицы наших городов заполонила политическая реклама, которая может финансироваться исключительно из предвыборного фонда. Он должен наполняться средствами прозрачного происхождения. Это значит, что большинство кандидатов уже нарушают закон", - сказал Аваков, добавив, что правоохранители придерживаются закона и не будут идти на уступки.

Напомним, ранее Аваков заявлял, что большинство из зарегистрированных кандидатов в президенты Украины и их штабы ведут агитацию незаконно.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 21 января документы в ЦИК о регистрации кандидатами на выборах президента Украины подали 22 человека.