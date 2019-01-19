Аваков заявив, що агітація більшості кандидатів у президенти незаконна

Поліція отримала вже понад 90 звернень про порушення з початку виборчої камнаии

Більшість із зареєстрованих кандиатів у президенти України та їх штаби ведуть агітацію незаконно. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

За його словами, станом на 00:45 19 січня МВС і Національна поліція вже отримали 91 звернення від громадських організацій та громадян про порушення в ході проведення передвиборної агітації.

Оформлені протоколи за фактами: хуліганства; порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених місцях; виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, у якій відсутні дані про тираж.

"За двома епізодами відкрито кримінальне провадження за ст. 296 (хуліганство); по 51-му матеріалу проводиться перевірка (на цей момент, кожен день, за результатами перевірок виходить від 10 до 15 рішень щодо санкцій); по 8 отриманим зверненням - інформація не підтвердилася", - зазначив Аваков.

Він додав, що на цей момент порушення процесуально зафіксовані в Закарпатській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Тернопільській, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій, Київській областях і в Києві. Порушення зафіксовані на користь таких зареєстрованих кандидатів у президенти: С. Капліна, О. Гриценко, Е. Мураєва, А. Садового, І. Шевченка, Ст. Наливайченко

"Прошу кандидатів та керівників виборчих штабів уважно поставитися до інформації про виявлені порушення - усунути порушення закону і ввести агітаційний процес в законному руслі. Нехай навіть це стосується незначних порушень. З малих порушень - складаються системні помилки. З самого початку кампанії МВС не буде поблажливим", - сказав Аваков.

Також міністр підкреслив, що вся передвиборча агітація кандидата зобов'язана бути оплачена зі спеціального рахунку виборчого фонду та мати чітку інформацію про тираж, фірму-виробника та прізвище відповідального за випуск.

"Якщо ці умови порушені - така агітаційна продукція повинна бути прибрана, а порушники покарані згідно із законом", - зазначив Аваков.

За даними Центрвиборчкому, станом на вечір 18 січня була відома інформація про відкриття рахунків виборчого фонду тільки двох кандидатів - Андрія Садового та Ігоря Шевченка.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія України на засіданні 18 січня 2019 року зареєструвала ще двох кандидатів у президенти - народного депутата Ольгу Богомолець (самовисування) та лідера політичної партії "5.10" Геннадія Балашова. Всього зареєстровано 10 претендентів на пост президента.