Во Львове мужчина стрелял в многоэтажке

Сегодня, 23 апреля, во Львове в одной из многоэтажек были слышны выстрелы, после чего на место происшествия прибыли правоохранители и спецподразделения полиции.

Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис в комментарии РБК-Украина .

По данным полиции, к правоохранителям поступил спецвызов о стрельбе в жилом доме. На место оперативно прибыли следственно-оперативная группа и спецназовцы.

Полицейские установили, что мужчина произвел несколько выстрелов в квартире. Он был задержан.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас на месте работают следователи, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

Обновлено в 11:05

Впоследствии на происшествие отреагировал мэр Львова Андрей Садовый.

"Относительно выстрелов, которые были слышны во Львове. Ждем информацию от правоохранительных органов. Прошу: пользуйтесь только официальными источниками и без паники", - говорится в сообщении городского головы.

Обновлено в 12:05

Как проинформировали в пресс-службе полиции Львовской области, стрелка задержали и доставили в специальное лечебное учреждение.

По данным правоохранителей, стрелял 34-летний житель одной из квартир дома, который имеет ментальные нарушения. Выстрелы были осуществлены в помещении из револьвера системы Флобер, который мужчина, увидев правоохранителей, выбросил в окно.

Пострадавших нет. Револьвер полицейские изъяли и направили на экспертное исследование. Решается вопрос правовой квалификации события.