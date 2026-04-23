Во Львове мужчина стрелял в многоэтажке

10:59 23.04.2026 Чт
Известны первые официальные данные от полиции о стрельбе
Во Львове мужчина стрелял в многоэтажке

Сегодня, 23 апреля, во Львове в одной из многоэтажек были слышны выстрелы, после чего на место происшествия прибыли правоохранители и спецподразделения полиции.

Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Юлия Гирдвилис в комментарии РБК-Украина.

Читайте также: Глава Нацполиции объяснил, что именно должны были сделать патрульные во время теракта в Киеве

По данным полиции, к правоохранителям поступил спецвызов о стрельбе в жилом доме. На место оперативно прибыли следственно-оперативная группа и спецназовцы.

Полицейские установили, что мужчина произвел несколько выстрелов в квартире. Он был задержан.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Сейчас на месте работают следователи, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

Впоследствии на происшествие отреагировал мэр Львова Андрей Садовый.

"Относительно выстрелов, которые были слышны во Львове. Ждем информацию от правоохранительных органов. Прошу: пользуйтесь только официальными источниками и без паники", - говорится в сообщении городского головы.

Как проинформировали в пресс-службе полиции Львовской области, стрелка задержали и доставили в специальное лечебное учреждение.

По данным правоохранителей, стрелял 34-летний житель одной из квартир дома, который имеет ментальные нарушения. Выстрелы были осуществлены в помещении из револьвера системы Флобер, который мужчина, увидев правоохранителей, выбросил в окно.

Пострадавших нет. Револьвер полицейские изъяли и направили на экспертное исследование. Решается вопрос правовой квалификации события.

Напомним, вчера в Дарницком районе Киева произошла стрельба после ссоры водителя и пешехода. Пострадавшего госпитализировали с ранениями.

18 апреля кровавая трагедия произошла в Голосеевском районе Киева - вооруженный мужчина открыл стрельбу, в результате чего погибли семь человек.

После этого нападавший забаррикадировался в супермаркете с заложниками, однако переговоры не дали результата - его ликвидировали. Известно, это был местный житель 1968 года рождения, родом из России.

16 апреля инцидент со стрельбой в школе произошел на Закарпатье. Тогда ученик 9 класса достал на уроке пистолет и дважды выстрелил, ранив одноклассника.

В полиции связали инцидент с действиями российских спецслужб. По данным следствия, подростка могли завербовать через интернет.

Аналитика
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским