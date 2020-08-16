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МВС Білорусі не підтверджує нові затримання

Мінськ, Неділя 16 серпня 2020 22:34
МВС Білорусі не підтверджує нові затримання
Фото: акція в Мінську (tut.by)
Автор: РБК-Україна

У білоруського МВС немає інформації про нові затримання

Міністерство внутрішніх справ Білорусі не підтверджує інформацію про нові затримання в Мінську після сьогоднішнього маршу свободи. Раніше місцеві ЗМІ повідомляли про затримання кількох людей.

Про це заявила офіційний представник МВС Білорусі Ольга Чемоданова, передає ТАСС.

За її словами, в оперативно-черговій службі інформації про затримання 16 серпня немає.

Зазначимо, раніше білоруське "Радіо Свобода" повідомило про кількох затриманих у Мінську в районі ГУМа. За даними видання, силовики у цивільному схопили кількох учасників акції і відвезли в невідомому напрямку на білому мікроавтобусі.

Інші ЗМІ повідомляли про затримання людей у дворах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що два великих підприємства приєдналися до загальнонаціонального страйку у Білорусі; зокрема, в ньому візьмуть участь "Нафтан" і "Білоруськалій".

Сьогодні в Мінську пройшла наймасовіша в історії Білорусі акція; за деякими оцінками, на ній було близько 200 тисяч людей, ще кілька десятків тисяч вийшли на марш свободи в інших містах.

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