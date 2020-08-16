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Два великих підприємства приєдналися до страйку у Білорусі

Мінськ, Неділя 16 серпня 2020 21:48
Два великих підприємства приєдналися до страйку у Білорусі
Фото: нафтопереробний завод "Нафтан" (naftan.by)
Автор: РБК-Україна

"Нафтан" і "Білоруськалій" візьмуть участь у загальнонаціональному страйку

Ще два великих підприємства приєдналися до масового страйку в Білорусі. Мова йде про нафтопереробний завод Нафтан " і ВАТ "Білоруськалій".

Про це повідомляє tut.by.

Повідомляється, що "Білоруськалій" приєднається до загальнонаціонального страйку з 08:00 17 серпня 2020 року. Підприємство зупинить всі гірничодобувні і прохідницькі комплекси, а також збагачувальні фабрики та допоміжні цехи.

Серед вимог - звільнення всіх політв'язнів і учасників протестів, негайна відставка Олександра Лукашенка, проведення чесних виборів з відкритим підрахунком голосів за участі незалежних спостерігачів і так далі.

На додаток до цих вимог працівники "Нафтана" домагаються відставки ЦВК на чолі з Лідією Єрмошиною. Безстроковий страйк на заводі проходитиме щоденно в період з 12:00 до 15:00. У разі невиконання всіх вимог колектив зупинить технологічний процес.

Нагадаємо, цього тижня страйки проходили на Мінському тракторному заводі, метрополітені, автомобільних заводах МАЗ і БелАЗ, а також на десятках інших підприємств.

Робочі колективи виступають на підтримку мирних протестів у Білорусі і солідарні з учасниками демонстрацій.

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