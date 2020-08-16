МВД Беларуси не подтверждает новые задержания

Фото: акция в Минске (tut.by)

У белорусского МВД нет информации о новых задержаниях

Министерство внутренних дел Беларуси не подтверждает информацию о новых задержаниях в Минске после сегодняшнего марша свободы. Ранее местные СМИ сообщали о задержании нескольких человек.

Об этом заявила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова, передает ТАСС.

По ее словам, в оперативно-дежурной службе информации о задержаниях 16 августа нет.

Отметим, ранее белорусское "Радио Свобода" сообщило о нескольких задержанных в Минске в районе ГУМа. По данным издания, силовики в штатском схватили нескольких участников акции и увезли в неизвестном направлении на белом микроавтобусе.

Другие СМИ сообщали о задержаниях людей во дворах.

Напомним, ранее сообщалось, что два крупнейших предприятия присоединились к общенациональной забастовке в Беларуси; в частности, в ней примут участие "Нафтан" и "Беларуськалий".

Сегодня в Минске прошла самая массовая в истории Беларуси акция; по некоторым оценкам, на ней было около 200 тысяч человек, еще несколько десятков тысяч вышли на марш свободы в других городах.