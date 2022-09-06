Фото: чоловіків назвали найчастішими порушниками на кордоні та дали попередження (Getty Images)

Після введення воєнного стану в Україні найчастішими порушниками на кордоні стали чоловіки. Йдеться про тих, які підлягають призову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби.