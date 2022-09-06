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Чоловіків назвали найчастішими порушниками на кордоні та дали попередження

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Київ, Вівторок 06 вересня 2022 13:24
Чоловіків назвали найчастішими порушниками на кордоні та дали попередження Фото: чоловіків назвали найчастішими порушниками на кордоні та дали попередження (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Після введення воєнного стану в Україні найчастішими порушниками на кордоні стали чоловіки. Йдеться про тих, які підлягають призову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби.

У відомстві попереджають, що за спробу порушення державного кордону, переправлення ухилянтів, підробку документів та підкуп прикордонників, згідно з Кримінальним Кодексом України, передбачено сувору відповідальність, а саме:

  • ухилянт - до 5 років позбавлення волі,
  • переправник - до 7 років позбавлення волі,
  • фальшувальник - до 5 років позбавлення волі,
  • хабародавець - до 10 років позбавлення волі.

Чоловіків назвали найчастішими порушниками на кордоні та дали попередження

Нагадаємо, що на Закарпатті прикордонники затримали групу ухилянтів.

Додамо, до цього СБУ ліквідувала схеми виїзду ухилянтів за кордон під виглядом "студентів" європейських вишів..

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