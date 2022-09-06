Фото: мужчин назвали самыми частыми нарушителями на границе и дали предупреждение (Getty Images)

После введения военного положения в Украине самыми частыми нарушителями на границе стали мужчины. Речь идет о тех, кто подлежит призыву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы.