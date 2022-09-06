Мужчин назвали самыми частыми нарушителями на границе и дали предупреждение
Фото: мужчин назвали самыми частыми нарушителями на границе и дали предупреждение (Getty Images)
После введения военного положения в Украине самыми частыми нарушителями на границе стали мужчины. Речь идет о тех, кто подлежит призыву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы.
В ведомстве предупреждают, что за попытку нарушения государственной границы, переправку уклонов, подделку документов и подкуп пограничников, согласно Уголовному кодексу Украины, предусмотрена строгая ответственность, а именно:
- уклонение - до 5 лет лишения свободы,
- переправщик - до 7 лет лишения свободы,
- фальсификатор - до 5 лет лишения свободы,
- за дачу взятки - до 10 лет лишения свободы.
Напомним, что на Закарпатье пограничники задержали группу уклонистов.
Добавим, до этого СБУ ликвидировала схемы выезда уклоняющихся за границу под видом "студентов" европейских вузов.
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