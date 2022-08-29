"На реабілітацію" та "вчитися". СБУ розкрила нові схеми виїзду ухилянтів за кордон
СБУ ліквідувала схеми виїзду ухилянтів за кордон під виглядом "студентів" європейських вишів та за посвідченнями ВПО "на реабілітацію".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Так, у Києві та Кропивницькому вдалося заблокувала два канали незаконного виїзду за кордон українців призовного віку.
"У Києві затримано місцевого жителя, який пропонував ухилянтам "придбати" у нього фальшиві запрошення на здобуття освіти, студентський квиток та довідку про навчання", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, зловмисник виготовляв підробки власноруч, облаштувавши підпільний цех з відповідним типографським обладнанням у власній квартирі. Вартість "пакету документів" оцінював у 1,5 тисячі євро.
Ще одного ділка викрито у Кропивницькому.
"Він продавав підроблені посвідчення внутрішньо переміщених осіб, які нібито потребують медичної реабілітації за кордоном", - кажуть в СБУ, додаючи, що вартість "послуги" становила 3,5 тисячі доларів з людини.
Як повідомлялося, ФОПам та юридичним особам приватної форми власності дозволили з 1 вересня виїжджати з України за умови внесення застави, але лише на 7 днів.
Також Кабінет міністрів дозволив виїзд за кордон морякам. Це буде можливо за погодженням територіального центру комплектування.