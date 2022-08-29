"На реабілітацію" та "вчитися". СБУ розкрила нові схеми виїзду ухилянтів за кордон

СБУ ліквідувала схеми виїзду ухилянтів за кордон під виглядом "студентів" європейських вишів та за посвідченнями ВПО "на реабілітацію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Так, у Києві та Кропивницькому вдалося заблокувала два канали незаконного виїзду за кордон українців призовного віку.

"У Києві затримано місцевого жителя, який пропонував ухилянтам "придбати" у нього фальшиві запрошення на здобуття освіти, студентський квиток та довідку про навчання", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, зловмисник виготовляв підробки власноруч, облаштувавши підпільний цех з відповідним типографським обладнанням у власній квартирі. Вартість "пакету документів" оцінював у 1,5 тисячі євро.

Ще одного ділка викрито у Кропивницькому.

"Він продавав підроблені посвідчення внутрішньо переміщених осіб, які нібито потребують медичної реабілітації за кордоном", - кажуть в СБУ, додаючи, що вартість "послуги" становила 3,5 тисячі доларів з людини.