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На Закарпатті зі стріляниною затримали групу ухилянтів, що "вийшли за грибами"

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Україна, Четвер 01 вересня 2022 17:40
На Закарпатті зі стріляниною затримали групу ухилянтів, що "вийшли за грибами" Фото: на Закарпатті зі стріляниною затримали групу ухилістів (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

На Закарпатті прикордонники затримали групу ухилянтів, які пояснили, що не збирались незаконно перетинати кордон,а лише вийшли в ліс за грибами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ

Їх військовослужбовці затримали неподалік від урочища Щауль Рахівського району. Помітивши прикордонників, чоловіки спробували втекти. Кілька попереджувальних пострілів прикордонники змусили правопорушників змінити свої наміри та зупинитися.

"Стверджували, що вийшли ввечері збирати гриби. Корзинок для грибів із собою не мали, напевно в лісі загубили", - розповіли прикордонники.

При цьому, за даними ДПСУ, ухилянти натомість мали при собі закордонні паспорти, ковід-сертифікати європейського зразка та змінний одяг.

Загалом на Закарпатті на ділянках Мукачівського та Чопського прикордонних загонів прикордонники у серпні виявили та затримали 700 чоловіків, які намагались незаконно залишити територію України.

Як повідомлялося, СБУ ліквідувала схеми виїзду ухилянтів за кордон під виглядом "студентів" європейських вишів та за посвідченнями ВПО "на реабілітацію".

Нагадаємо, ФОПам та юридичним особам приватної форми власності дозволили з 1 вересня виїжджати з України за умови внесення застави, але лише на 7 днів.

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