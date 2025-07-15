ПСЖ хочет продать трех футболистов ради Забарного. Россиянина в списке нет

Французский ПСЖ рассматривает возможность продажи сразу трех своих игроков во время текущего летнего трансферного окна, чтобы привлечь средства для существенного усиления состава, ключевой целью которого является подписание украинского центрального защитника Ильи Забарного, выступающего за английский "Борнмут".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на авторитетную газету L'Equipe .

Кто в "черном списке" парижан?

По данным источника, в "черный список" игроков, которых ПСЖ готов продать, вошли:

французский защитник Лукас Эрнандес

корейский полузащитник Ли Канг Ин

португальский нападающий Гонсалу Рамуш

Это трио играло по большей части второстепенные роли в историческом сезоне парижан, хотя клуб и добыл требл, включая первый в истории триумф в Лиге чемпионов. Рамуш, Ли и Эрнандес по большей части выходили на поле со скамейки запасных.

Кроме того, продажа этих игроков может принести клубу значительные средства для дальнейших инвестиций в новых игроков.

Так, по данным Transfermarkt, рыночная стоимость Эрнандеса и Ли достигает сейчас 25 млн евро, Рамуша - 40 млн евро.

Переход Забарного в ПСЖ: что происходит с потенциальным трансфером?

Издание отмечает, что главной причиной этих потенциальных продаж является желание ПСЖ собрать необходимые финансы для трансфера именно Забарного, интерес к которому парижане проявляют еще с января.

А собирать придется кругленькую сумму, ведь "Борнмут", в составе которого Забарный демонстрирует стабильную и надежную игру в Английской Премьер-лиге, хочет выручить за защитника не менее 70 млн евро, тогда как парижане хотят "урвать" его за 60 млн.

А что же сам Илья? Он выдвинул ПСЖ жесткий ультиматум: не перейдет в клуб, пока там будет российский вратарь Матвей Сафонов. И французы якобы готовы оперативно расстаться с россиянином, протирающим шорты на скамейке запасных, ради подписания 22-летнего украинца.

Этот логичный шаг объясняется желанием избежать потенциальных политических разногласий и напряжения внутри команды между украинским и российским игроками.

Илья Забарный (фото: Getty Images)

Однако пока руководство ПСЖ думает, стоит ли покупать Забарного, в игру вмешался еще один претендент на украинца.

По информации СМИ, английский "Ньюкасл" предложил "Борнмуту" за Илью 70 млн евро. Это предложение якобы заставило клуб из курортного городка на берегу Ла-Манша прекратить все переговоры с парижанами и сосредоточиться на сделке с "сороками".

Тем более, для "вишен" этот трансфер значительно выгоднее, ведь, согласно условиям контракта, 25% от суммы продажи должно отойти киевскому "Динамо", где Забарный начинал профессиональную карьеру.

Добавим, что трансферная стоимость Забарного, по данным Transfermarkt, составляет 42 млн евро.