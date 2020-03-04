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Опубліковано склад нового Кабміну

Новини » Політика     04.03.2020 - 18:41
Опубліковано склад нового Кабміну
Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (РБК-Україна)

У новому Кабміні залишаться Аваков, Федоров, Пристайко, Криклій і Малюська

З'явився склад нового Кабміну прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Відповідний документ є у розпорядженні РБК-Україна.

Відповідно до списку, в новому Кабінеті міністрів залишаться кілька членів попереднього уряду Олексія Гончарука.

Склад Кабінету міністрів Дениса Шмигаля:

  • Вадим Пристайко - віце-прем'єр з питань євроінтеграції;
  • Олексій Резніков - віце-прем'єр і міністр з питань реінтеграції окупованих територій;
  • Михайло Федоров - віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації;
  • Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ;
  • Сергій Бессараб - міністр у справах ветеранів;
  • Вадим Гутцайт - міністр молоді і спорту;
  • Ілля Ємець - міністр охорони здоров'я;
  • Владислав Криклій - міністр інфраструктури;
  • Марина Лазебна - міністр соціальної політики;
  • Денис Малюська - міністр юстиції;
  • Олег Немчінов - міністр Кабінету міністрів;
  • Ігор Уманський - міністр фінансів;
  • Олексій Чернишов - міністр розвитку громад і територій.

Опубліковано склад нового Кабміну

Фото: склад нового Кабміну

Крім того, у Верховній Раді з'явилися постанови про призначення
Дмитра Кулеби міністром закордонних справ і Андрія Тарана міністром оборони. У вищенаведеному переліку їх немає, оскільки ці міністри подаються за квотою президента.

Нагадаємо, раніше новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що програма діяльності оновленого уряду буде представлена найближчим часом. Він також зазначив, що у правлячій партії "Слуга народу" є програма, де визначені основні напрямки та основні пріоритети оновленого уряду.

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