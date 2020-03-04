Весняний заклик: навіщо Зеленський почав перезавантаження влади

Новим прем'єром Зеленський бачить Дениса Шмигаля (фото: Офіс президента)

Володимир Зеленський фактично прийняв рішення про зміну уряду і запропонував призначити новим прем'єром Дениса Шмигаля. Третина діючих міністрів може залишитися в новому Кабміні. Під питанням заміна генпрокурора та директора НАБУ. Детальніше про план Зеленського на перезавантаження влади – в матеріалі РБК-Україна.

Президент Володимир Зеленський запропонував фракції "Слуга народу" прийняти заяву прем'єр-міністра Олексія Гончарука про відставку. Наступний крок: перезавантаження уряду, хоча деякі члени Кабміну збережуть свої посади. Вже можна сказати напевно, що главою МВС залишиться Арсен Аваков.

Уряд "нових облич" з двома "старими" міністрами пропрацював лише півроку. Результати його діяльності Банкову не вразили, зіграла свою роль і соціологія. "Уряд всіх нас тягне вниз", – заявив виданню співрозмовник в команді президента.

Скинути "баласт"

Розмови про перестановки в Кабміні ведуться ще з кінця минулого року. Тоді в команді Зеленського хотіли провести заміну кількох міністрів у лютому. Потім позиції особисто глави уряду похитнув "плівковий скандал". Але президент вирішив дати Олексію Гончаруку ще один шанс і порадив серйозно обміркувати майбутні ротації в Кабміні.

Однак, за інформацією РБК-Україна, побачивши лютневу соціологію, в команді Зеленського всерйоз задумалися над заміною прем'єр-міністра. Останні соцопитування показали, що 44% громадян хочуть відставки всього уряду. При цьому повністю підтримують діяльність особисто Гончарука тільки 6,1% опитаних.

Показники довіри і недовіри до Верховної ради як до інституту приблизно такі ж, як і до уряду. Але відправити парламент на перевибори до липня формально не можна. Зниження рейтингів президентської партії поки не настільки критичне, щоб знову заходити у виборчу кампанію.

До того ж не факт, що на дострокових виборах Ради "Слуга народу" зможе знову отримати монобільшість. Тому "гасити" народне невдоволення вирішили за рахунок непопулярного Кабміну.

Втім, річний імунітет є і в уряду. Тому єдиний спосіб відставки Гончарука – це звільнення за власним бажанням. Причому в команді Зеленського були переконані, що прем'єр добровільно напише заяву про звільнення на вимогу президента. Що він і зробив.

На Банковій накопичився значний список претензій до Гончарука: від провалу плану надходжень до держбюджету до медичної реформи.

"Ще одного шансу у прем'єра не буде. Занадто багато доводиться виправляти особисто Зеленському. У тому числі негатив з земельною реформою, Новими Санжарами і кодуванням телеканалів", – пояснило РБК-Україна близьке до ОП джерело.

При цьому депутати монобільшості заявили виданню, що Зеленському особливо не доведеться просити Верховну раду дати голоси за відставку Гончарука. Мовляв, прем'єр так і не почув побажання "налагодити зв'язок з парламентом" ще після скандалу з "прослушкою".

"Зверхня поведінка, відсутність результатів, помилки в урядових законопроектах, непрозорі призначення у держсекторі... Цим Гончарук примудрився налаштувати проти себе навіть лояльних раніше людей у фракції", – уточнив співрозмовник в "Слузі народу".

Залишати Гончарука в команді Зеленського також не планують. "З ним скоро вже ніхто навіть вітатися не буде. Він не поганий, він не корупціонер. Але бути хорошим хлопцем – це не професія", – зазначило близьке до Банкової джерело.

Ще в понеділок на брифінгу Гончарук стверджував, що не писав заяву про відставку. На наступний день після засідання Кабміну він сказав міністрам, що йде.

Звільнення Гончарука тягне за собою відставку всього уряду. Якщо із звільненням прем'єра проблем виникнути не повинно, то ось зібрати голоси за нову конфігурацію Кабміну – завдання непросте.

Кадрові "п'ятнашки"

Минулого тижня поінформовані співрозмовники видання говорили, що на посаду глави уряду Банкова розглядає кандидатури Сергія Тігіпка та Валерія Хорошковського. Однак вони обидва підпадають під люстрацію. Очікувалося, що у вівторок Конституційний суд може переглянути закон про очищення влади, але це питання перенесли.

Тому у Зеленського вирішили призначити прем'єром Шмигаля на "випробувальний термін". Впливовий співрозмовник в "Слузі народу" припустив, що це тимчасова міра, можливо, до осені. Мовляв, потім на Банковій можуть знову повернутися до ідеї повернути у владу когось з чиновників "старої закалки".

У політичних колах Дениса Шмигаля вважають креатурою Ріната Ахметова. Справа в тому, що він більше року керував Бурштинської ТЕС, яка входить у холдинг ДТЕК, що належить цьому олігархові. Однак до цього Шмигаль сам займався бізнесом, працював у Львівській ОДА та керівництві місцевої Фіскальної служби.

У розмові з РБК-Україна впливовий депутат не з числа "слуг народу" зазначив, що прив'язувати головного претендента на прем'єрський пост до Ахметова не варто.

"Він людина президента на 100%. Із Зеленським вони зійшлися ще коли Шмигаля розглядали на львівського губернатора. Потім призначили в Івано-Франківськ і він показав швидкий результат. Там місцевий бізнес дуже ним задоволений", – додало джерело.

На засіданні фракції "Слуга народу" ввечері у вівторок, 3 березня, Володимир Зеленський презентував Дениса Шмигаля в якості єдиного кандидата на посаду прем'єр-міністра. Той, у свою чергу, приніс депутатам список нового Кабміну.

Депутат Галина Янченко після засідання фракції сказала журналістам, що в уряді повинні залишитися віце-прем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров, міністр юстиції Денис Малюська і міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За даними РБК-Україна, віце-прем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба також займе пост глави МЗС. Планується повернути міністерство сільського господарства, а очолить Мінекономіки Роман Жуковський. Міністром з питань окупованих територій стане Олексій Резніков.

Міністерство фінансів може очолити Ігор Уманський, Міноборони – Андрій Таран, міністерство соцполітики – Марина Лазебна, а МОЗ – Ілля Ємець. Повинно знову з'явитися міністерство спорту, яке планують віддати Вадиму Гутцайту

Міністром Кабміну хочуть призначити Олега Немчинова. Посаду Шмигаля в міністерстві розвитку громад займе Олексій Чернишов або Людмила Бугай. На нову посаду віце-прем'єра з оборонної промисловості запропонований Олег Коростельов.

За станом на вечір вівторка співбесіди з деякими кандидатами все ще тривають. Питання залишаються по чотирьох міністерствах, уточнила РБК-Україна заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Мова йде про претендентів на посаду керівників Міненерго, Міносвіти, Мінкультури та МінАПК. Також йде пошук кандидатур на посаду першого віце-прем'єра, який повинен курувати економічний і промисловий блок.

"Якщо по якихось із цих міністерств не будуть прийняті рішення, то якийсь час вони будуть працювати під керівництвом виконуючого обов'язки. З Дмитром Дубілетом ще буде додаткова співбесіда. Буде ще бесіда з Тимофієм Миловановим, якому пропонують посаду міністра АПК, і з Володимиром Бородянським. Невідомо, чи захоче він очолювати Мінкульт", – пояснила Кравчук.

Однозначно залишиться в Кабміні Арсен Аваков. Це призначення, мабуть, єдине викликало явне невдоволення на засіданні фракції. Майбутній Кабмін Шмигаля стане вже п'ятим за рахунком складом уряду, в якому він займає свій пост. Зеленський, як і півроку тому, знову заявив депутатам, що іншої підходящої кандидатури на міністра внутрішніх справ у нього немає.

Одним махом

"Таке відчуття, що у керівництва держави немає стратегії і воно намагається збалансувати інтереси всіх великих гравців", – сказав РБК-Україна один з впливових нардепів "Слуги народу".

Не факт, що одних голосів президентської фракції вистачить для затвердження нового Кабміну. Тому на Банковій вирішили заручитися підтримкою ОПЗЖ і депутатських груп.

"Це означає кінець монокоаліції. За фактом буде коаліційний уряд. Далі фракція буде ще сильніше дробитися, а це дуже погана історія перед місцевими виборами", – зазначив співрозмовник.

У монобільшості впевнені, що у "кадрових чисток" є ще один бенефіціар – новий глава Офісу президента Андрій Єрмак. "Він безпосередньо впливає на цю історію. Принаймні збиває "богдановських", – сказало виданню джерело в "Слузі народу".

На вихідних глава ОП був помічений з Гончаруком в одному з київських ресторанів. За словами прем'єра, обговорювався "ряд робочих питань". За інформацією РБК-Україна, Єрмак запропонував Зеленському кандидатуру нового міністра оборони, також у нього був конфлікт з главою МЗС Вадим Пристайко – ці квоти заповнює сам президент.

Загроза відставки зависла над генеральним прокурором Русланом Рябошапкой. Вважається, що його і Гончарука в команду Зеленського привів Андрій Богдан. До вечора вівторка на сайті парламенту з'явилася постанова про висловлення недовіри голові Офісу генпрокурора.

Перед засіданням фракції посольство США в Україні повідомило, що посли країн "Великої сімки" зустрінуться з Рябошапкою, "щоб обговорити значний прогрес, якого він досяг у реформуванні Офісу генерального прокурора". Пізніше на Банковій заявили, що з тими ж послами зустрівся і Андрій Єрмак.

На позачерговому засіданні Ради в середу запланований звіт керівників правоохоронних органів. У "Слузі народу" зазначили, що найбільше питань накопичилося до роботи Рябошапки і директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

За словами нардепа Ірини Верещук, Рябошапку можуть звільнити, якщо його звіт буде визнаний незадовільним. Новим генпрокурором може стати депутат "Слуги народу" Сергій Іонушас – фракція підтримала його кандидатуру на сигнальному голосуванні. В той же час його колега Галина Янченко зазначила, що Рада планує тільки заслухати звіт силовиків, нібито про відставку завтра мова не йде.

Процедура також не передбачає звільнення Ситника. Раніше посли G7 нагадали, що воно має відбуватися відповідно до законодавства. Опоненти директора НАБУ наполягають, що суд визнав Ситника корупціонером. Щоправда мова йде про адміністративне правопорушення, що за чинним законом не є підставою для його звільнення.

"Завтра звіт в Раді, потім звіт президенту, потім ми ще раз збираємося і вирішуємо, завтра ж. У мене немає розуміння чи буде це завтра, але знімати будемо", – заявив РБК-Україна один з депутатів з числа противників Ситника.

Від позачергового засідання Ради очікувати сюрпризів поки не доводиться. Володимир Зеленський продовжує диктувати свою волю парламенту та Кабміну. Принаймні так картинка подається виборцю. Проте вже через півроку після "тріумфу нових осіб" президент змушений миритися з побажаннями інших політичних гравців. Хоча деяких з них він сам привів до влади.

Над текстом працювали: Уляна Безпалько, Мілан Лєліч і Влад Красінський.