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Рада офіційно звільнила Кабмін Гончарука

Новини » Політика     04.03.2020 - 20:09
Рада офіційно звільнила Кабмін Гончарука
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

За звільнення Гончарука проголосували 336 нардепів

Верховна рада офіційно звільнила Кабінет міністрів Олексія Гончарука під час позачергового засідання парламенту. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За звільнення Кабміну Гончарука проголосували 336 нардепів.

Таким чином депутати схвалили звільнення:

  • віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби;
  • віце-прем'єр-міністра України - міністра цифровий трансформації Михайла Федорова;
  • віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля;
  • міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Мілованова;
  • міністра фінансів Оксани Маркарової;
  • міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля;
  • міністра інфраструктури Владислава Криклія;
  • міністра освіти і науки Ганни Новосад; міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецьке (Черненко);
  • міністра культури, молоді і спорту Володимира Бородянського;
  • міністра внутрішніх справ Арсена Авакова;
  • міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксани Коляди;
  • міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета;
  • міністра закордонних справ Вадима Пристайка;
  • міністра оборони Андрія Загороднюка

Нагадаємо, раніше Рада схвалила призначення на посаду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. За проголосували 291 нардеп, 59 проти, 46 утрималися і 9 не голосували.

Також парламент проголосував за призначення нового складу Кабінету міністрів під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. При цьому п'ять міністрів з попереднього уряду зберегли свої посади, а чотири посади залишаються вакантними.

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