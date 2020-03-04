Рада офіційно звільнила Кабмін Гончарука

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

За звільнення Гончарука проголосували 336 нардепів

Верховна рада офіційно звільнила Кабінет міністрів Олексія Гончарука під час позачергового засідання парламенту. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За звільнення Кабміну Гончарука проголосували 336 нардепів.

Таким чином депутати схвалили звільнення:

віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби;

віце-прем'єр-міністра України - міністра цифровий трансформації Михайла Федорова;

віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля;

міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Мілованова;

міністра фінансів Оксани Маркарової;

міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля;

міністра інфраструктури Владислава Криклія;

міністра освіти і науки Ганни Новосад; міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецьке (Черненко);

міністра культури, молоді і спорту Володимира Бородянського;

міністра внутрішніх справ Арсена Авакова;

міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксани Коляди;

міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета;

міністра закордонних справ Вадима Пристайка;

міністра оборони Андрія Загороднюка

Нагадаємо, раніше Рада схвалила призначення на посаду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. За проголосували 291 нардеп, 59 проти, 46 утрималися і 9 не голосували.

Також парламент проголосував за призначення нового складу Кабінету міністрів під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. При цьому п'ять міністрів з попереднього уряду зберегли свої посади, а чотири посади залишаються вакантними.