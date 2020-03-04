Рада офіційно звільнила Кабмін Гончарука
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)
За звільнення Гончарука проголосували 336 нардепів
Верховна рада офіційно звільнила Кабінет міністрів Олексія Гончарука під час позачергового засідання парламенту. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
За звільнення Кабміну Гончарука проголосували 336 нардепів.
Таким чином депутати схвалили звільнення:
- віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби;
- віце-прем'єр-міністра України - міністра цифровий трансформації Михайла Федорова;
- віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля;
- міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Мілованова;
- міністра фінансів Оксани Маркарової;
- міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Олексія Оржеля;
- міністра інфраструктури Владислава Криклія;
- міністра освіти і науки Ганни Новосад; міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецьке (Черненко);
- міністра культури, молоді і спорту Володимира Бородянського;
- міністра внутрішніх справ Арсена Авакова;
- міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксани Коляди;
- міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета;
- міністра закордонних справ Вадима Пристайка;
- міністра оборони Андрія Загороднюка
Нагадаємо, раніше Рада схвалила призначення на посаду прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. За проголосували 291 нардеп, 59 проти, 46 утрималися і 9 не голосували.
Також парламент проголосував за призначення нового складу Кабінету міністрів під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. При цьому п'ять міністрів з попереднього уряду зберегли свої посади, а чотири посади залишаються вакантними.