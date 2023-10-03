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Голы на любой вкус: 5 знаковых "банок" от Мудрика, которые он запомнит на всю жизнь

Вторник 03 октября 2023 11:00
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Голы на любой вкус: 5 знаковых "банок" от Мудрика, которые он запомнит на всю жизнь Михаил Мудрик (фото: facebook.com/ChelseaFC)
Автор: Дмитрий Войналович

Михаил Мудрик - талантливый футболист, который в своем достаточно молодом возрасте забил немало красивых голов за "Шахтер". А теперь 22-летний левый вингер уже огорчает соперников "Челси". Первый гол в футболке "аристократов" в АПЛ Миша забил в ворота лондонского "Фулхема" 2 октября.

РБК-Украина предлагает вспомнить самые яркие и знаковые голы Мудрика в его карьере на сегодняшний день.

Гол в ворота "РБ Лейпциг"

Голы в Лиге чемпионов запоминаются, конечно же, надолго. А тем более, когда ты забиваешь в матче, в котором твоя команда громит один из лучших клубов Европы. Так, в сезоне 2022-2023 "Шахтер" с Мудриком на выезде одолел "РБ Лейпциг" со счетом 1:4. Миша тогда принял участие в трех из четырех голов "горняков". Он как забивал сам, так и помогал отличиться партнерам.

Шедевр "Селтику"

Уже в следующем туре Мудрик снова забил! В этот раз - шотландскому "Селтику". Судаков разобрался в центре поля и вырезал шикарный пас в разрез, а Михаил сблизился с воротами и пробил над Джо Хартом.

И снова "Селтик"

В выездном матче против "кельтов" усилиями Мудрика "Шахтер" не просто вырвал ничью, но и - самое главное - обеспечил себе и клубу продолжение евросезона.

Кстати, в той игре украинский вингер сумел развить рекордную (за всю историю "Шахтера" с момента отслеживания) скорость, которая составила 36,6 км/ч.

Дебютный гол за сборную Украины

Дебютный гол за национальную команду Мудрик забил в товарищеском благотворительном матче сборной Украины против менхенгладбахской "Боруссии".

Первый гол за "Челси"

Свой первый гол за "Челси" Мудрик забил летом 2023 года во время турне "аристократов" по США. Это произошло в матче против английского "Брайтона". На 63-й минуте украинец забил гол ударом из-за пределов штрафной после эффектной командной работы с Николасом Джексоном.

Бонус

Если вы до сих пор не видели потрясающий гол Мудрика в ворота "Фулхема", который украинец точно запомнит на всю жизнь, то предлагаем вам насладиться ним прямо сейчас.

Напомним, Мудрик официально перешел в "Челси" в январе 2023 года из донецкого "Шахтера" за рекордные для Украины 100 млн евро. 22-летний футболист подписал контракт с лондонским клубом на 8,5 лет - до 30 июня 2030 года.

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