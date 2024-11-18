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Мудрик ворвался в топ-рейтинг АПЛ: в "Челси" ему нет равных

Лондон, Понедельник 18 ноября 2024 16:49
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Мудрик ворвался в топ-рейтинг АПЛ: в "Челси" ему нет равных Фото: Михаил Мудрик самый быстрый в "Челси" (chelseafc.com)
Автор: Андрей Костенко

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик среди самых быстрых футболистов английской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное Х статистического издания Squawka.

Скорость украинского полузащитника в матче АПЛ достигла 35,79 км/ч. Это пятый результат в лиге и лучший в "Челси".

Самым быстрым игроком Премьер-лиги 2024/25 является защитник лондонского "Тоттенхэма" Мики ван де Вен. В одном из эпизодов 23-летний нидерландец сумел развить скорость 37,12 км/ч.

Топ-10 самых быстрых игроков АПЛ 2024/25

  1. Мики ван де Вен (Тоттенхэм) – 37.12 км/ч
  2. Матеуш Нуньеш ("Манчестер Сити") – 36.72
  3. Карлос Форбс ("Вулверхэмптон") – 36.57
  4. Антони Эланга ("Ноттингем") – 35.9
  5. Михаил Мудрик ("Челси") – 35.79
  6. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") – 35.74
  7. Тимо Вернер ("Тоттенхэм") – 35.69
  8. Антони Робинсон ("Фулхэм") – 35.63
  9. Габриэл Мартинелли ("Арсенал") – 35.57
  10. Амаду Онана ("Астон Вилла") – 35.54

Мудрик ворвался в топ-рейтинг АПЛ: в &quot;Челси&quot; ему нет равных

Мудрик в "Челси" в сезоне 2024/25

Полузащитник сборной Украины принял участие в 14-ти матчах лондонцев в сезоне. В общей сложности на поле провел 760 минут.

Лучшие показатели у него в Лиге конференций, где в основном турнире украинец сыграл три полных матча, забил два гола и трижды ассистировал партнерам. Еще один пас он сделал в квалификации ЛК. Вместе с передачей в Кубке Английской лиги - это все его результативные действия в сезоне.

Из всех турниров, где играет "Челси", самые скромные показатели Мудрика – в АПЛ. В семи матчах украинец провел на поле 146 минут, результативными действиями пока не отличился.

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