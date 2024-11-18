Мудрик ворвался в топ-рейтинг АПЛ: в "Челси" ему нет равных
Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик среди самых быстрых футболистов английской Премьер-лиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное Х статистического издания Squawka.
Скорость украинского полузащитника в матче АПЛ достигла 35,79 км/ч. Это пятый результат в лиге и лучший в "Челси".
Самым быстрым игроком Премьер-лиги 2024/25 является защитник лондонского "Тоттенхэма" Мики ван де Вен. В одном из эпизодов 23-летний нидерландец сумел развить скорость 37,12 км/ч.
Топ-10 самых быстрых игроков АПЛ 2024/25
- Мики ван де Вен (Тоттенхэм) – 37.12 км/ч
- Матеуш Нуньеш ("Манчестер Сити") – 36.72
- Карлос Форбс ("Вулверхэмптон") – 36.57
- Антони Эланга ("Ноттингем") – 35.9
- Михаил Мудрик ("Челси") – 35.79
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") – 35.74
- Тимо Вернер ("Тоттенхэм") – 35.69
- Антони Робинсон ("Фулхэм") – 35.63
- Габриэл Мартинелли ("Арсенал") – 35.57
- Амаду Онана ("Астон Вилла") – 35.54
Мудрик в "Челси" в сезоне 2024/25
Полузащитник сборной Украины принял участие в 14-ти матчах лондонцев в сезоне. В общей сложности на поле провел 760 минут.
Лучшие показатели у него в Лиге конференций, где в основном турнире украинец сыграл три полных матча, забил два гола и трижды ассистировал партнерам. Еще один пас он сделал в квалификации ЛК. Вместе с передачей в Кубке Английской лиги - это все его результативные действия в сезоне.
Из всех турниров, где играет "Челси", самые скромные показатели Мудрика – в АПЛ. В семи матчах украинец провел на поле 146 минут, результативными действиями пока не отличился.
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