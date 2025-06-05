Официально. "Челси" отобрал у Мудрика важный символ: в сборной Украины из-за подобного был скандал

Лондонский "Челси" официально объявил, что с нового сезона под 10-м номером в команде будет выступать полузащитник Коул Палмер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Мудрик против Палмера

Ранее этот номер принадлежал украинскому вингеру Михаилу Мудрику, который временно отстранен от футбола из-за допинг-скандала.

Мудрик получил 10-й номер перед сезоном-2023/24, заменив свой предыдущий 15-й. Однако в декабре 2024 года он был временно отстранен после положительного теста на запрещенное вещество мельдоний. Украинец отрицает преднамеренное употребление допинга. Сейчас он ожидает результатов повторного анализа.

Несмотря на отстранение, Мудрик присутствовал на праздновании победы "Челси" в финале Лиги конференций УЕФА, где команда одолела испанский "Бетис" со счетом 4:1. Хотя он не играл в финале, его вклад в предыдущих раундах (3 гола и 4 ассиста в 5 матчах) делает его претендентом на медаль согласно правилам УЕФА.

Что касается Палмера, то в сезоне-2024/25 он провел 46 матчей, забил 15 голов и отдал 12 голевых передач. Его результативность стала ключевой для "Челси", что, вероятно, повлияло на решение клуба передать ему символический 10-й номер.

Футболкка с 10-м номером теперь у Палмера (фото: chelseafc.com)

Что означает "десятка" для Мудрика

Десятый номер - особенный в футболе. Это не просто цифра на спине, а своеобразный символ лидера и вдохновителя команды.

В историю футбола вошли немало легендарных "десяток": Пеле, Марадона, Месси, Зидан, Платини и другие.

Для Мудрика играть под 10-м номером всегда было чрезвычайно важно. Стоит вспомнить хотя бы конфликт в сборной Украины, когда вингер "Челси" не поделил "десятку" с киевским динамовцем Николаем Шапаренко и закатил скандал.

Решил проблему тогда ветеран и безоговорочный лидер "сине-желтых" Андрей Ярмоленко, который сказал, что 10-й номер будет у Шапаренко. Потому что он старше и в сборной играет дольше, чем Мудрик. В итоге игрок "Челси" взял себе 20-й номер, но был очень недоволен.

Отметим также, что "десятка" фигурирует в названиях аккаунтов Михаила в соцсетях. В частности, в Instagram он значится как - mmudryk10.