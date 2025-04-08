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Стало известно, будет ли образовательное приложение "Мрия" платным

Киев, Вторник 08 апреля 2025 21:05
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Стало известно, будет ли образовательное приложение "Мрия" платным Иллюстративное фото: украинские школы могут бесплатно пользоваться приложением "Мрия" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Приложение "Мрия" для украинских школ будет бесплатным. Родителям и детям не придется платить за его использование, что делает его доступным для всех.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление соруководителя проекта "Мрия" Александра Павленко на EdTech-ивенте "Мрия - Постобразование".

"Мрия" - бесплатная навсегда. Она будет бесплатной для школ, для родителей, для детей, как участников образовательного процесса. Она создана для Украины и будет работать в Украине", - отметил Павленко.

Он уточнил, что присоединиться к "Мрии" можно двумя способами.

Первый - в индивидуальном порядке. Школы могут подать заявку на сайте, и разработчики приложения как можно быстрее её обработают, свяжутся и помогут внедрить "Мрию" в конкретной школе.

Второй - внедрение "Мрии" на уровне общины. Это может быть отдельная громада, город или даже вся область. В частности, "Мрию" уже внедряют в Запорожской области.

Приложение "Мрия"

Напомним, по состоянию на сейчас приложением "Мрия" пользуется только часть украинских школ.

Начиная с сегодняшнего дня любая школа по всей стране может подать заявку на внедрение приложения.

Также, по словам президента Украины Владимира Зеленского, такое приложение сделают доступным для детсадов и университетов.

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Мрия Школа Образование в Украине
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